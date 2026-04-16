Siliņa: “airBaltic” 30 miljoni nepieciešami, lai “konkrolēti nomainītu juridisko statusu”
Premjeres teiktais TV ēterā, kas tā īsti neizpelnījās lielāku uzmanību, liek uzdot jautājumu: ko tas varētu nozīmēt? Premjere faktiski ir pateikusi, ka “airBaltic” ir nepieciešami 30 miljoni eiro, lai uzņēmumam pasludinātu tiesiskās aizsardzības procesu?
Vēl premjere arī tēlaini norādīja, ka ļoti atbalsta ideju par palīdzības sniegšanu nacionālajai lidsabiedrībai, un, ka nevēlas, lai “šī valdība būtu kapracis “airBaltic””.
Vakardienas, 15. aprīļa LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?” cita starpā arī izskanēja, ka “airBaltic” 30 miljoni nav nepieciešami uzreiz, bet pa daļām, un, ka ik gadu budžetā samaksā ap 250 miljonus eiro nodokļu maksājumos.
Ja šo summu sadala 12 mēnešos, tad izriet, ka “airBaltic” ik mēnesi nodokļos veic iemaksas 20 miljonu eiro apmērā.
Likums ļauj nodokļu maksātājiem lūgt Valsts ieņēmumu dienestam piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumus katram nodokļu veidam četras reizes gadā, ja uzņēmumam ir radušās, piemēram, īslaicīgas finanšu grūtības.
Tuvojas kārtējo deklarāciju iesniegšanas termiņš un nodokļu samaksa līdz 23. aprīlim. Jautājums, vai “airBaltic” nav vērtējis iespēju vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, lūdzot atlikt budžetā maksājamos nodokļus?
Šāds risinājums ļautu uzņēmumam par faktiski lētāko cenu iegūt nepieciešamos 30 miljonus eiro apgrozāmos līdzekļus, ja vien uzņēmuma finanšu veselība atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem.
Publiski šāds risinājums nav apspriests, taču uzņēmējdarbības vidē tā ir gana ierasta prakse. Protams, ja vien uzņēmējs zina, ka šomēnes esošās grūtības spēs īstermiņā atrisināt.