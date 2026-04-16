Salona filtrs, logu slotiņas un riepu atlikums. Kā sakopt auto pēc ziemas?
Iestājoties pavasarim noteikti jāpaveic divi uzdevumi - jāsakopj zālājs un jāpārbauda automašīnas tehniskais stāvoklis pēc ziemas.
Honda centrs Rīga servisa vadītājs Andrejs Malovs atzīst: "Pēc ziemas mašīna ir rūpīgi jāpārbauda. Riepu spiediens, protektora dziļums, dažādu šķidrumu iespējamā noplūde. Protams, salona filtrs ir obligāti jāpārbauda, jo tur no ziemas var uzkrāties lapas, dažādi netīrumi, un tas var radīt labvelīgu vidi baktērijām, un izveidotos sēnīte." Salona filtru paredzēts mainīt reizi gadā, tomēr Honda autocentra speciālists iesaka, to darīt biežāk. "Un ,protams, vējstikla slotiņas, tās mēs iesakām pavasarī uzlikt jaunas."
Ziemā stipri cieš automašīnu ritošā daļa. Tai jāpievērš īpaša uzmanība. A. Malovs: "Jāpaskatās vai visi šarnīri ir vietā. Vai visas bukses pilda savu funkciju. Vai amortizatori strādā kā pienākas un pēc šīs ziemas populārākais defekts bija priekšējo atsperu nomaiņa."
"Pavasarī noteikti pārbaudam vasaras riepu protektora atlikumu, kā arī veicam ģeometrijas pārbaudi," tā A. Malovs.