Mazs nav prasts. Kā brauc KIA mazākais elektromoblis EV2?
KIA elektromobiļu numeroloģijā parādījies jauns skaitlis EV2. TV Autoziņas iepazinās ar jauno modeli Lisabonā. Pēc silueta tas līdzinās KIA EV3. Īsas pārkares, augstāk sēdi - tālāk redzi.
KIA EV2 ir ražots Slovākijā. Tas ir četrus metrus garš, bet riteņu bāze ir 2,5 metri. Neraugoties uz to ka EV2 būs lētākais KIA elektromobilis, tas apveltīts ar modernu dizainu un tehniku. EV2 ir jau sestais pilnībā elektriskais KIA modelis, un konstruēts uz 400 voltu platformas. Tas ir priekšpiedziņas auto. Baterija ir 42 kWh, rudenī būs arī 61 kWh kopā ar GT-Line aprīkojumu. Elektromotora jauda ir 147 ZS, ātrā uzlāde aizņem tikai 30 minūtes. Latvijā KIA EV2 pārdod tikai ar siltumsūkni standartā.
KIA EV2 salonā viss pazīstams tiem kas jau braukuši ar KIA elektromobiļiem - labs balanss ar pogām, vairāki ekrāni, laba pārredzamība. Labi spoguļi, un ērts priekšā, kur vadītājs neizjutīs ceļabiedra plecu. Pārlieka šaurība nav novērojama arī KIA EV2 aizmugurē. Bet jāņem vērā, ka EV2 aizmugurē ir ar divām koncepcijām - 5 vai 4 vietas. Četrvietīgajai sēdekli var bīdīt gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Bagāžnieks nav liels, vieta tikai mazām somām un sīkumiem, bet uzlādes kabelis glabājas priekšā “frunkā”. Kur kas atrodas jaunajā KIA EV2 pavisam drīz varēsit izpētīt arī jūs - ja vien atnāksiet uz izstādi “Auto”. Maijā EV2 jau būs tidzniecībā. Prognozējamā cena ir starp 25 un 30 tūkstošiem eiro, bet tuvāk 30 000. Ja tas maksās mazāk, būs spēles mainītājs.