Pieci metri un 800 volti. Pirmais brauciens ar XPeng P7 Plus
XPeng P7+ ir jauns elektromobilis, liels fāstbeks ar lielu salonu, kurā vajadzības gadījumā var izvietot 33 nelielas somas. TV Autoziņas to notestēja Spānijā.
TV Autoziņu izmēģinātais elektromobilis ir XPeng P7+ modernizētā jeb feislifta versija. Tā ir garāka par 2024. gada pirmizlaidumu, lepojas ar modernāku pilna platuma optiku priekšā un citiem uzlabojumiem. Izmēru ziņā tas līdzināsies mums zināmajam Volkswagen ID.7. Garums ir vairāk nekā 5 metri bet riteņu bāze trīs metri.
Līdz ar modernizāciju XPeng P7+ kļuvis par globāli pieejamu automašīnu. To pārdod 36 valstīs, ieskaitot Latviju, kur šo zīmolu pārstāv Autobrava Motors. Lielākais trumpis būs uzlādes ātrums, 800 voltu strāva, kas iztur izturēs 440 kW jaudu. Līdz 80% to var uzlādēt tikai 12 minūtēs. Baterijas ietilpība standarta versijā ar klasisko piedziņu 61,7 kwh, Long Range versijai ar klasisko piedziņu, kā arī Performance versijai ar pilnpiedziņu tā būs 74,9 kwh ietilpības baterija.
Jauda atkarībā no piedziņas veida ir 245 vai 313 ZS. Neatkarīgi no tā vai P7+ ir klasiskās vai pilnpiedziņas auto, tas ir nobruņots līdz zobiem. Par papildus samaksu var izvēlēties krāsu vai piekabes āķi. P7+ spēj vilkt 1500 kg smagu piekabi. XPeng P7+ astes galā ir 573 litru bagāžnieks. Jaunākais XPeng P7+ izlaidums sērijveidā aprīkots ar elektroniski vadāmiem amortizatoriem. Braukšanas kvalitātēs ir, kur pielikt, jo piekare mēdz “uzpeldēt”. P7+ iekšā ir ļoti kluss. To nodrošina ne tikai apdares materiāli, bet arī dubultais stiklojums priekšpusē. Salonā valda pilnīgs kosmoss. Pogu nav, un galvenais izaicinājums ir, lai vadītājs funkcijas atrastu un liktu lietā. Par to visu XPeng prasa visai samērīgu samaksu. P7+ sākuma cena standarta versijai ar klasisko piedziņu būs sākot no 44 900 eiro, pilnpiedziņas versija - sākot no 52 900€. Visvairāk fascinē montāžas kvalitāte. XPeng P7+ Eiropai ražos Grācā, Austrijā.