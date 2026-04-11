Eksperti brīdina, ka degvielas cenas atpakaļ neatgriezīsies
Latvijā arvien vairāk iedzīvotāju pielāgojas mainīgajai enerģētikas situācijai – 23% samazinājuši braucienus ar automašīnu, bet 7% pat veido degvielas krājumus, liecina bankas “Citadele” dati.
Par to, vai enerģētikas jomā Latvija tuvojas krīzei, TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, 14. Saeimas deputāts Andris Kulbergs (AS), Auto asociācijas prezidents, kā arī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis (ZZS).
Miezainis skaidroja, ka enerģijas tirgus šobrīd ir neelastīgs, un patēriņu strauji samazināt nav iespējams. “Ja globālajā piegādē pazūd 10–20%, tur, kur vēl var nopirkt, uzreiz rodas cenu spiediens,” viņš uzsvēra.
Savukārt Kulbergs norādīja, ka, neskatoties uz neseno degvielas cenu kritumu, eksperti neprognozē atgriešanos pie iepriekšējā līmeņa. To ietekmē vairāki faktori – ģeopolitiskie riski, infrastruktūras bojājumi un pieaugošās apdrošināšanas izmaksas. “Resursus varēs iegādāties tie, kas maksās vairāk, un tas nozīmē, ka nākamajā ziemā elektrības un siltuma cenas, visticamāk, būs augstākas. Atliek cerēt, ka ziema nebūs barga,” viņš piebilda.
Tikmēr Čakste uzsvēra, ka Latvija enerģētikas jomā nevar darboties atrauti no Eiropas, tomēr valstij ir arī sava pieeja. Viņš norādīja, ka pieņemtie lēmumi par termoelektrocentrāļu attīstību bijuši pareizi, ko apliecinājusi arī aizvadītā ziema. “Mēs lielā mērā spējam sevi nodrošināt ar TEC un HES palīdzību, taču vienlaikus jāattīsta arī vēja un saules enerģija,” sacīja “Latvenergo” vadītājs.
Eksperti kopumā atzīst – enerģētikas tirgus joprojām ir nestabils, un iedzīvotājiem jārēķinās ar iespējamu izmaksu pieaugumu nākotnē.