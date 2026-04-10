Lētākais Cupra elektroauto Raval un kaislīgs 400 zirgspēku krosovers. Kas jauns Cupra ēdienkartē?
Izstādē Auto 2026, kas no 24. līdz 26. aprīlim norisināsies Ķīpsalā, ar visiem pārstāvētajiem zīmoliem un plašu stendu piedalīsies arī Cupra pārstāvis Autobrava Motors.
Titulmarkas Cupra jaudīgākā pirmizrāde noteikti būs 390 ZS Formentor VZ 5 jaunākais izlaidums. Līdzās varēs iepazīt arī citus Cupra degvielas auto, tostarp pašreizējo dižpārdokli Terramar. Mairis Peksis, Autobrava Motors Cupra un Ducati pārdošanas nodaļas vadītājs: "Terramar ir mūsu veiksmes atslēga un pārdotākais modelis. Ziema parādīja kas AWD ir svarīgs faktors mūsu apstākļos, attiecīgi biežāk izvēlētais Terramar dzinējs ir tas, kam pieejama visu riteņu piedziņa."
Turpretim Cupra elektromobiļiem šis ir modernizācijas gads. Mārtiņš Savickis, Autobrava Motors pārdošanas nodaļas un Cupra zīmola vadītājs: "Cupra Tavascan, kā arī Cupra Born šogad saņems atsvaidzinātās versijas. Kā Tavascan, tā Born arī būs redzami autoizstādē aprīļa beigās. Taču lielākais jaunums, protams, būs plānotā jaunā Cupra Raval pirmizrāde Rīgā. Kompakts, un līdz šim lētākais Cupra elektroauto. Cupra Raval tirdzniecība Latvijā sāksies jūnijā ar Endurance Launch versijām, kuru sākumcena būs 30 640 eiro, bet šoruden tirgū nonāks ar mazākas ietilpības akumulatoru; bāzes modeļa cena būs 26 500 eiro.