Cenu analīze liecina: "Maxima Latvija" pārtikas grozs lētāks nekā vidēji Baltijā
Nesen publicētā “Delfi” pētījuma par pārtikas produktu cenām Baltijā padziļināta analīze liecina, ka Latvijā visizdevīgākais cenu piedāvājums salīdzināmiem produktiem bijis tieši “Maxima Latvija” veikalos. Turklāt, vērtējot grozā iekļautos 14 salīdzināmos produktus, kopējā produktu groza cena “Maxima” veikalos Latvijā bijusi zemāka par vidējām groza cenām visās Baltijas valstīs.
Arī “Maxima Latvija” februāra sākumā veiktā cenu analīze apstiprina “Delfi” pētījumā konstatēto tendenci. Izvērtējot dažādas produktu kategorijas – no pārtikas līdz sadzīves precēm – redzams, ka būtiskos segmentos “Maxima Latvija” piedāvā ievērojami zemākas cenas. Piemēram, olīveļļa “Borges Extra Virgin” (500 ml) citviet maksā vidēji 11,49 eiro, kamēr “Maxima Latvija” tā pieejama par 6,49 eiro jeb līdz pat 43,5% lētāk. Līdzīga tendence vērojama arī kafijas segmentā – “Paulig Classic” (500 g) citviet maksājusi vidēji 11,49 eiro, bet “Maxima Latvija” veikalos tās cena bija 8,99 eiro jeb par 21,8 % zemāka.
Zemākas cenas konstatētas arī ikdienā bieži iegādātiem produktiem. Piemēram, gaļas izstrādājums “Valstieku šķiņķis” (105 g) “Maxima” maksājis 1,59 eiro, kas ir par 11,2 % lētāk nekā citos veikalos. Savukārt uzkodu kategorijā kartupeļu čipsi “Lay’s” ar zaļo lociņu garšu (130 g) - 2,55 eiro, kas ir par 5,2 % mazāk nekā tirgus vidējā cena.
Pētījuma dati iegūti, salīdzinot 14 populāru produktu cenas Baltijā ar vidējām cenām citos tirgotājos 2026. gada pirmajā ceturksnī.
Salīdzinājumā iekļautie produkti: atspirdzinošais dzēriens “Coca-Cola” (0,5 l), vaniļas biezpiena sieriņš “Kārums” (45 g), malta kafija “Paulig Classic” (500 g), kartupeļu čipsi ar zaļajiem sīpoliem “Lay’s” (130 g), tualetes papīrs “Zewa Deluxe Pure White” (8 ruļļi), vaniļas zefīrs šokolādē “Laima Maigums” (175 g), baltā šokolāde ar rīsu pārslām un mellenēm “Kalev” (95 g), karsti kūpināts “Valstieku šķiņķis” (105 g), veļas mazgāšanas līdzeklis “Persil Universal” (0,99 l), tradicionāla siļķu fileja “Vici” eļļā (240 g), siera nūjiņas “Pik-Nik ” Classic (140 g), maltie melnie pipari “Santa Maria” (18 g), olīveļļa “Borges Extra Virgin” (500 g), autiņbiksītes “Pampers Premium Care” (6-10 kg, 60 gab.)