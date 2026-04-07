Jaunais Audi RS 5 liks zemei rībēt
Ikviens jauns Audi RS modelis liek zemei nodrebēt, taču nesen prezentētais RS5 jaunizlaidums ir jauns lēciens vispārāko Audi attīstībā.
Tas ir pirmais RS modelis, kurā jau tā jaudīgs benzīna dzinējs apvienots ar lādējamā hibrīda sistēmu, paplašinot automašīnas potenciālu visos iedomājamos virzienos. 2,9 litru sešu cilindru twin turbo agregāts viens pats attīsta 510 ZS. Tam pievienotais elektromotors palielina summāro jaudu līdz 639 ZS. Tāpat automobilim ir īpaši pielāgota "RS" sportiskā balstiekārta un pilnīgi jauna "quattro" pilnpiedziņa ar "Dynamic Torque Control", kas aizmugurē nodrošina elektro-mehānisku griezes momenta vektorizāciju. Tas itr pasaulē pirmais šāda veida risinājums sērijveida automobilī. Jaunais centrālais diferenciālis vienmēr saglabā daļēju bloķēšanu, nodrošinot optimālu garenisko griezes momenta sadalījumu.
Savukārt aizmugurē jauns diferenciālis pārdala griezes momentu starp riteņiem milisekundēs, nodrošinot izcilu manevrētspēju, stabilitāti un vieglu vadāmību. "RS5" virsbūve ir aptuveni deviņus centimetrus platāka nekā standarta "A5", ar paplašinātam riteņu arkām. RS5 pircēji varēs izvēlēties starp standarta tērauda bremzēm, vai keramiskiem bremžu diskiem. Maksimālais braukšanas ātrums ir ierobežots pie 285 km/h atzīmes, bet paātrinājums līdz 100 ir tikai 3,6 sekundes. Nekur nav pazudušas arī impozantās, ovālas izplūdes caurules, kas pastiprina ikviena RS modeļa personību - un, protams, arī skaņu.
22 kWh akumulators ļauj elektriskajā režīmā nobraukt līdz pat 87 kilometrus, tomēr hibrīdiekārtas galvenais uzdevums ir nodrošināt ārkārtējus jaudas un dinamikas parametrus. Jaunā Audi RS5 sākuma cena ir 117 600 eiro, un atšķirībā no RS6 to ražos gan universāļa, gan sedana jeb drīzāk fāstbeka izskatā.