Saeimas komisija atbalsta ieceri noteikt stingrākas prasības trešo valstu autovadītājiem
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien konceptuāli virzīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) frakcijas rosinātos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz noteikt pienākumu trešo valstu pilsoņiem, uzturoties Latvijā ilgāk par pusgadu un piedaloties satiksmē, iegūt Latvijā izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību.
Eiropas Savienībā (ES) ar terminu "trešā valsts" apzīmē visas valstis, kas nav ne ES dalībvalstis, ne Eiropas Ekonomikas zonas valstis.
Spēkā esošais regulējums paredz, ka transportlīdzekļa vadītājs ar trešās valsts izsniegtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību var vadīt transportlīdzekli Latvijā līdz vienam gadam. Pēc tam transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir jāapmaina pret Latvijā izsniegtu vadītāja apliecību.
ZZS frakcijas deputāti uzskata, ka šāds regulējums praksē rada vairākas problēmas, proti, viena gada termiņš ir salīdzinoši ilgs, īpaši situācijās, kad persona regulāri piedalās ceļu satiksmē vai sniedz transporta pakalpojumus, turklāt šobrīd ir paredzēta transportlīdzekļa vadītāja apliecības apmaiņa, nevis transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas pārbaude.
Tas nozīmē, ka persona var piedalīties ceļu satiksmē Latvijā bez obligātas teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes.
Pēdējo gadu laikā Latvijā būtiski pieaudzis transporta pakalpojumu apjoms, kas tiek organizēts ar digitālo platformu starpniecību. Šajos pakalpojumos iesaistās arī personas ar citās valstīs izsniegtām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām, argumentējusi ZZS frakcija.
ZZS Saeimas frakcija uzskata, ka trešo valstu pilsoņiem transportlīdzekļa vadītāja apliecību Latvijā jāiegūst, nokārtojot attiecīgajai transportlīdzekļa kategorijai noteikto teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu.
Jaunās prasības neattiektos uz personām, kas Latvijā ceļu satiksmē piedalītos ar Eiropas Savienības dalībvalsts, kandidātvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts vai Lielbritānijas izsniegtām vadītāja apliecībām, kā arī uz personām, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas.