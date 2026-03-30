Vismazākais rūķītis. Toyota Aygo X hibrīda tests Latvijā
Ar jauno Toyota Aygo X pirmo reizi braucām Itālijā. Tur mazākais Toyota krosovers jūtas kā zivs ūdenī. Pie mums situācija ir citāda, un rodas jautājums, kur šāda automašīna atradīs vietu Latvijā?
Aygo X, kurš tagad oficiāli skaitās mazākais Toyota krosovera, tiešām aizņem pavisam maz vietas - 3,7 reiz 1,7 metri. Toyota lepni uzsver, ka Aygo X ir četrdurvīgs. Tomēr aizmugurējās durvis ir mazas, un vietas aiz tām arī maz. Ja šādu krosoveru izgatavotu kāds cits, tas visdrīzāk būtu elektrisks. Bet Aygo X ir īsts hibrīds, un tā ir priekšrocība. Izņemot faktu, ka zem jau tā mazā pakaļējā sēdekļa nu atrodas arī hibrīda baterija.
Vadītāja vieta šķiet kā pārdomāta, tā labi aprīkota. Ekrāns, kas citur izskatās iederīgi, šeit aizņem vai pusi paneļa. Savietošana ar viedierīci ir ļoti svarīga. Ja Aygo X trāpījies spilgtā krāsā, jūs to neaizmirsīsiet, arī sēžot iekšā, jo plastmasas apdare sedz tikai daļu durvju. Stūre regulējas tikai pēc augstuma, viduskonsole ir šaura, un sniedzas līdz pat aizmugurējiem sēdekļiem. Līdz ar to visa salona arhitektūra kopā rada iespaidu, it kā mēs brauktu ar divvietīgu auto.
Kamēr Aygo X brauca ar mazu benzīna motoru, tam vajadzēja divas dienas, lai paātrinātos. Tagad ar hibridu auto ir nadzīgs. Hibrīddzinējs ir tāds pats kā Yaris un Yaris Cross - 116 zirgspēku. Uz 1,5 litru benzīna motora bāzētā iekārta ir lielāka nekā vecais vienlitra dzinējs. Aygo X nācies pagarināt motortelpu un izveidot pilnīgi citu priekšdaļas dizainu, tāpēc vecais un jaunais modelis bildēs redzami atšķiras. Trīscilindru rūciens visu laiku ir klātesošs. Ja neattīsta maksimālo ātrumu, tad viss paliek normas robežās. Patēriņš ir zem 5 litriem, dari ko gribi. Pilsētā varam ieslēgt B režīmu, tad brauksim vēl ekonomiskāk.
Izvēloties Aygo X populārā Yaris Cross vietā var ieekonomēt lērumu naudas. Cenas atšķirība ir pat 3000 eiro. Aygo X sākuma cena ir 19 900 eiro, taču ne šādā izskatā. Viena no Aygo X komplektācijām saucas Envy, tātad "skaudība". Par ko gan tādas mašīnītes īpašnieku vai īpašnieci varētu apskaust? Stūrīte ir maza un patīkama, bet braukšanas process aizraujošs. Tā kā riteņi ir šauri un augsti, brīžiem bedres jut vairāk nekā gribētos, bet ir arī citas komplektācijas, un tur riteņi būs mazāki. Toyota Aygo X pat lielajos tirgos ir nišas produkts. Pie mums tai klāsies grūtāk, jo par 25 000 eiro, ko maksā dzeltenais GR Sport, var nopirkt...hmm, to pašu Yaris vai Yaris Cross, tikai ne GR Sport pakotnē, bet stipri prastāku.