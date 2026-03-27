Roku rokā ar "Goodyear". Cooper riepas atgriežas ar pilnīgi jauniem modeļiem
Amerikāņu zīmola "Cooper" riepas pie mums jo spilgti uzzibsnīja pirms gadiem desmit, taču pēc tam tikpat klusi atkal pazuda. Toties tagad "Cooper" ir atgriezies.
Mārtiņš Grīnbergs, Goodyear tirdzniecības vadītājs Baltijā: "Cooper Latvijā ilgu laiku nebija redzams, lai gan iepriekš bija labi pazīstams. Ar Cooper riepām brauca rallijkrosā." Jā, skaisti laiki, bet kāpēc par Cooper riepām mums šodien stāsta Goodyear runasvīrs Mārtiņš? "Pirms pāris gadiem Goodyear vēlējās paplašināt tirgus daļu un nopirka šo brendu," atklāj Grīnbergs. "Galvenais mērķis bija piekļū bezceļu riepām, jo 4x4 segments Cooper vienmēr bijis ļoti spēcīgs."
Turpretim Cooper vieglo un komercauto riepās, teiksim tā, bija vieta uzlabojumiem: "No šī gada janvāra visu vieglo un SUV gammu ieviesām pilnībā no jauna. Šobrīd viss sortiments zem Cooper zīmola ir radīts ar Goodyear tehnoloģijām." Goodyear piederošo zīmolu hierarhijā Cooper paredzēta svarīga vieta:” Ja mēs runājam par premium tad tur iesim ar Goodyear, bet vidējā klasē galvenais brends būs Cooper," tā Grīnbergs. Bet kā jaunatklātais Cooper izskatās līdzās senāk pazīstamiem Goodyear apakšzīmoliem, piemēram, Fulda vai Sava?
"Šajā gadījumā uz Cooper būs galvenais akcents, jo Fulda ir populāra Vācijā, bet Cooper nosedz visu pasauli," atbild Mārtiņš.Lai pie mūsdienu konkurences un izmaksām īstenotu tik ambiciozu plānu, nācās Cooper ražošanu integrēt Goodyear rūpnīcās: "Ja mēs runājam par 4x4 riepām, tās joprojām ražos ASV, bet vieglajām viss sortiments taps Goodyear rūpnīcās Eiropā. Pavelkot jaunās Cooper riepas no plaukta, uz tām atrodama gan ražošanas valsts - Made in Germany, gan tieša norāde uz saikni ar Goodyear - spārnotā sandale.Tā kā ziemas sezona jau cauri, Cooper jaunā ēra startēs ar vasaras riepām. "Tur ir 162 artikuli vieglajām auto, un 27 vieglajam komerctransportam," saka Grīnbergs.
Tas nosedz aptuveni 80% izmēru. Vēlāk sekos arī jauni vissezonas un ziemas riepu modeļi. Cooper atjaunoto ienākšanu tirgū pavadīs arī vērienīgs rebrandings un mārketinga kampaņa. Modeļu nosaukumi turpretim ir vienkāršāki par vienkāršu - Summer." "Tieši tāpēc, lai nejkauktu cilvēkiem galvu! Ja grib vasaras, tad pērc "Vasaru"," saka Grīnbergs. Sākotnēji Cooper riepas būs pieejamais tikai pie dažiem Goodyear partneriem - Auto Motīvs un Autoriepu Nams, kurš šīs riepas tirgoja RX rallijkrosa ziedu laikos.