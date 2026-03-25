Tikai pusgadu pēc izlaišanas "OpenAI" pārtrauks mākslīgā intelekta videoklipu ģenerēšanas lietotnes "Sora" darbību
ASV mākslīgā intelekta tehnoloģiju uzņēmums "OpenAI" otrdien paziņoja, ka vien sešus mēnešus pēc tās izlaišanas pārtrauks mākslīgā intelekta videoklipu ģenerēšanas lietotnes "Sora" darbību.
Šāds lēmums saistīts ar uzņēmuma ieceri vairāk koncentrēties uz biznesa rīkiem pirms iespējamās debijas akciju biržā.
"Mēs atvadāmies no "Sora"," ierakstā platformā "X" norāda "OpenAI".
"OpenAI "pavēstīja, ka vēlāk informēs, kad šīs lietotnes darbība tiks pārtraukta, kā arī sniegs sīkāku informāciju par to, kā lietotāji var saglabāt savus darbus.
Šis lēmums par lietotnes darbības izbeigšanu pieņemts laikā, kad "OpenAI" nākas arvien biežāk saskarties ar jautājumiem par tā uzņēmējdarbības modeļa ilgtspējību, jo izmaksas pieaug krietni straujāk par ieņēmumiem, neraugoties uz to, ka uzņēmumam pasaulē ir aptuveni miljards ikdienas lietotāju.
Tikmēr izdevums "Hollywood Reporter" vēstī, ka "Sora" darbības apturēšana nozīmēs arī decembrī ar "Disney" noslēgtās vērienīgās vienošanās izbeigšanu. Šīs vienošanās ietvaros "Disney" bija paredzējis "OpenAI" invesēt vienu miljardu dolāru un atļaut izmantot savus populāros tēlus video veidošanai.