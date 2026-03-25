Tas ir wow! Skandi Motors atskatās uz 25 gadiem Latvijā
Viens no Latvijas pieredzējušākajiem un vadošajiem auto dīleriem Skandi Motors šogad atzīmē 25. darbības gadadienu.
Ceturtdaļgadsimta laikā uzņēmums ir izaudzis no ambicioza, jauna tirgus spēlētāja par nozares līderi, kas šodien pārstāv Hyundai, Nissan un Škoda zīmolus. Šodien Skandi Motors darbojas apjomīgā un vairākkārt modernizētā autocentrā Lielirbes ielā. Bet tālajā 2000. gadā viss sākās pavisam citur, Kurbada ielā 4, kad tika uzsākts darbs pie Hyundai distribūcijas līguma. Andris Slava, Skandi Motors vecākais tehniķis: “Kurbada ielā bija divi darbinieki. Autosalons jau tā bija maziņš. Viens Mitsubishi iekšā, pārējās mašīnas stāvēja iekšpagalmā.” Vietas trūkuma dēļ automašīnas nācās parkot pat uz Ģertrūdes ielas. Pārceļoties uz pašreizējā autosalona telpām Pārdaugavā tas bija arī Hyundai Getz ziedu laiks. “Cilvēki nāca iekšā, lika pasi uz galda: “Vakarā gribu braukt ar mašīnu,” atceras A. Slava. Armands Vīksna, Skandi Motors korporatīvās nodaļas vadītājs: “Bija skeptiķi, kas teica, ka tas Getz, maksimums, divus gadus izturēs. Bet viņi vīlās, jo Getzi ilgi brauca pa ielām.” 2010. gadā Skandi Motors noslēdza līgumu ar Nissan, kas jau atkal bija veiksmes stāsts, jo japāņi nesen bija no jauna definējuši kompatklases SUV automašīnu Nissan Qashqai.
Līdztekus pārdošanas apjomiem pieauga arī servisa noslodze: “Ja Kurbada ielā izlaidām 20 - 25 mašīnas dienā, tad šeit dienā ir ap 100,” saka A. Slava, “Kurbada ielā mēs bijām ap 10 darbinieku servisā, šeit atslēdznieku vien ir 24. Septiņi elektriķi, divi aprīkotāji, seši mazgātāji un vēl pieci servisa pieņēmēji.” “Tas kuģis ir liels, 125 darbinieki Rīgā vien,” apstiprina Skandi Motors izpilddirektors Andrejs Pančenko. Skandi Motors allaž centies papildināt un dažādot pārstāvēto zīmolu klāstu. Tā pirms dažiem gadiem Hyundai un Nissan pievienojās Škoda. “Trīs zīmoli vienā mājā ir milzīgs pluss,” uzskata Armands, “tas ir milzīgs ieguvums klientam, jo var vienuviet salīdzināt visus populārākos modeļus.” Lai gan Mitsubishi 2021. gadā nolēma pamest Eiropas tirgu, Skandi Motors joprojām ir Mitsubishi autorizētais servisa partneris. “Mums joprojām ir stabila klientu plūsma sevisā tieši Mitsubishi zīmolam. Garantija beigusies, bet viņš turpina braukt uz servisu pie Mitsubishi dīlera,” stāsta A. Pančenko.
Automašīnas, tirgus un pasaule vispār 25 gados ir būtiski mainījies. Autodīleriem jāseko līdzi izmaiņām, un varbūt pat jākļūst par ko vairāk nekā vienkārši autocentru. “Arvien vairāk skatāmies tajā virzienā, ka pārdevējs ka nav tikai dīleris, bet mobilitātes pakalpojumu piegādātājs. Esam ieviesuši pilna servisa nomu, kas parasti saistās ar autoparkiem. Bet te tā pieejama ikvienam,” atklāj Andrejs Pančenko.” Skandi Motors īpašnieku struktūra ļāvusi izstūrēt šo kuģi krīžu un kovida vētrām. “Tas ir vietējā kapitāla un privātā kapitāla uzņēmums. Tas dod spēju pieņemt lēmumus ātri pielāgoties situācijai,” saka A.Pančenko.