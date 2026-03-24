BMW Ķīnā atsauc 180 000 automobiļu.
Šodien 12:47
BMW Ķīnā atsauc 180 000 automobiļu
Vācijas autobūves koncerna BMW Ķīnas struktūrvienība valstī atsauc gandrīz 180 000 automobiļu saistībā ar iespējamiem aizdegšanās riskiem, otrdien paziņoja Ķīnas tirgus regulators.
Atsaukums aptver 133 849 Ķīnā ražotus 5. sērijas modeļus, kas ražoti no 2023. gada 5. decembra līdz 2025. gada 12. aprīlim.
Tāpat atsaukums aptver 45 678 importētus 5. sērijas, 7. sērijas un "M5" modeļus, kas ražoti no 2022. gada jūnija līdz 2025. gada aprīlim.
Ķīnas tirgus regulators norāda, ka šī atsaukuma aptvertajiem automobiļiem ir nepareizi uzstādīti gaisa kondicionēšanas sistēmas vadi, kas gaisa filtra nomaiņas laikā var tikt bojāti.
"Atsevišķos gadījumos tas var izraisīt īssavienojumu, radot aizdegšanās risku," skaidro regulators.