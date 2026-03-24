Elektrouzlāde, kas atpazīs tavu elektromobili
Elektroauto uzlādes stacijas Neste MY Renewable Charge ir pieejamas Rīgā, Mārupē un Ainažos, kā arī vairākās vietās Lietuvā un Igaunijā. Lai atvieglotu uzlādes procesu, Neste stacijās ieviesusi jaunu funkciju Easy Charge jeb "vieglā uzlāde".
Ieva Spicberga, Neste Latvija elektrouzlādes biznesa attīstības vadītāja: “Easy Charge ir jauna funkcionalitāte, kas padara uzlādi ātrāku un ērtāku.” Vairumam jaunāko elektromobiļu ir pašiem savs "digitālais nospiedums" jeb t.s. MAC adrese, pēc kuras uzlādes iekārta atpazīst automašīnu. Neste Easy Charge ne vien krienti paātrina uzlādes uzsākšanu, bet ļauj sekot līdzi procesam aplikācijā.
Izmantojot Easy Charge, var redzēt, ar kādu jaudu notiek uzlāde, kādas ir uzlādes cenas, attālināti apturēt uzlādi un saņemt elektronisku čeku. Ja elektromobilis vēl neatbalsta šo tehnoloģiju, uzlādi var veikt tāpat kā līdz šim - izmantojot aplikāciju vai Mobilly.Neste Latvija atgādina, ka vakara un nakts stundās elektromobiļu uzlāde ir lētāka. Ar aktuālajām cenām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā var iepazīties Neste mobilajā aplikācijā, izvēloties sev ērtāko uzlādes staciju.