Vides aktīvistu organizācija vēlējās aizliegt BMW un "Mercedes-Benz" jaunu ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotu automobiļu tirdzniecību pēc 2030. gada.
Šodien 15:29
BMW un "Mercedes-Benz" drīkst pārdot jaunus auto ar iekšdedzes dzinējiem, lemj Vācijas tiesa
Vācijas Federālā tiesa pirmdien noraidīja vides aktīvistu organizācijas iesniegto prasību pret autoražotājiem BMW un "Mercedes-Benz", ar kuru bija paredzēts aizliegt jaunu ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotu automobiļu tirdzniecību pēc 2030. gada.
Prasību bija iesniegusi organizācija "Deutsche Umwelthilfe", kas vēlējās panākt, lai ar tiesas nolēmumu tiktu aizliegts uzņēmumiem pārdot jaunas ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotas automašīnas pēc 2030. gada novembra.
Šīs tiesas prāvas pamatā bija jautājums, vai uzņēmumiem var pieprasīt noteikt šādu aizliegumu neatkarīgi no spēkā esošajiem valsts noteikumiem.
Lietu ierosināja trīs "Deutsche Umwelthilfe" izpilddirektori, pamatojoties uz pašnoteikšanās tiesībām, kas ir nostiprinātas Vācijas pamatlikumā.
Viņi apgalvoja, ka, turpinot ražot ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotus transportlīdzekļus, BMW un "Mercedes-Benz" patērē nesamērīgi lielu daļu no globālajām un valstu oglekļa dioksīda kvotām.