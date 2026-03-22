Latvijas autovadītājus brīdina par pavasara draudiem uz ceļiem, kas var izmaksāt tūkstošiem eiro
Latvijas autovadītājiem tiek izteikts brīdinājums par pavasara sezonas ceļu apdraudējumiem, kas var novest pie ievērojamām izmaksām. Kā liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) dati, pēdējo trīs gadu laikā lielākā KASKO apdrošināšanas atlīdzība par lidojoša akmens radītiem bojājumiem automašīnām sasniedza pat 4000 eiro. Visbiežāk šādi negadījumi tiek pieteikti pavasarī, kad ceļa segums pēc ziemas sāk atklāt dažādus "pārsteigumus", kas var novest pie dārgiem bojājumiem.
BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče skaidro, ka pavasarī ceļa segumu bojā krasas temperatūras svārstības, kas veicina šķembu, grants un akmeņu palielināšanos uz ceļiem. Šie objekti tiek pacelti gaisā no citu transportlīdzekļu riteņiem un var izraisīt bojājumus pat tad, ja autovadītājs ievēro atļauto ātrumu. Visbiežāk tie skar vējšstiklus, lukturus un auto virsbūvi.
BTA dati liecina, ka visvairāk atlīdzību par akmeņiem radītiem bojājumiem pieteikti Rīgā, kā arī Valmieras, Siguldas, Cēsu un citu Latvijas novadu ceļos. Vidējā atlīdzība par šādiem gadījumiem ir 556 eiro. Interesanti, ka šie sezonālie riski ietekmē ne tikai šauru autovadītāju loku – visvairāk pieteikumu saņemts par Volkswagen, Volvo, Audi, BMW un Toyota automobiļiem visā Latvijā.
BTA eksperti norāda, ka pavasarī autovadītāji bieži nenovērtē šķembu un akmeņu radītos riskus, kas var novest pie nopietniem negadījumiem. Bieži vien autovadītāji cenšas izvairīties no bedres vai reaģē uz akmens triecienu, zaudējot kontroli pār transportlīdzekli un iebraucot pretējā joslā vai saskrienoties ar citiem transportlīdzekļiem. Tā rezultātā zaudējumu apmērs var pieaugt līdz tūkstošiem eiro.
Piemēram, kādā negadījumā Olainē BMW X4 pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli iebrauca ūdens pilnā bedrē, bojājot automašīnas virsbūvi un salonu, par ko BTA izmaksāja atlīdzību 26 000 eiro apmērā. Citā gadījumā autovadītājs izvairījās no bedrēm, iebrauca pretējā braukšanas joslā un sadūrās ar kravas transportlīdzekli – par šo negadījumu atlīdzība sasniedza vairāk nekā 7000 eiro.
Ivo Danče uzsver, ka nepieredzējušākajiem autovadītājiem šādi riski var kļūt par nopietnām problēmām, tāpēc svarīgi saglabāt mieru, ievērot drošu distanci un pielāgot braukšanas ātrumu ceļa apstākļiem. Galu galā pat neliels trieciens var radīt milzīgas izmaksas, ja apdrošināšana nav piemērota.