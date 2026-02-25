"Eurostat": Latvijā janvārī bijusi augstāka gada inflācija nekā ES un eirozonā vidēji
Latvijā janvārī bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina trešdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.
Gada inflācija Latvijā, tāpat kā Grieķijā, janvārī bijusi 2,9%. Patēriņa cenas janvārī gada griezumā pieaugušas visās ES dalībvalstīs.
Zemākā inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Francijā (0,4%), Dānijā (0,6%), kā arī Itālijā un Somijā (abās valstīs 1%). Savukārt augstāka gada inflācija nekā Latvijā bijusi Rumānijā (8,5%), Slovākijā (4,3%), Igaunijā (3,8%) un Horvātijā (3,6%). Lietuvā gada inflācija veidojusi 2,8%.
ES vidēji gada inflācija janvārī bijusi 2%, bet eirozonā tā veidojusi 1,7%. Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - decembri - patēriņa cenas janvārī ES samazinājušās par 0,4%, bet eirozonā tā sarukušas par 0,6%.
Latvijā, tāpat kā Vācijā un Somijā, salīdzinājumā ar decembri patēriņa cenas janvārī samazinājušās par 0,1%. Mēneša inflācija reģistrēta deviņās ES dalībvalstīs, un augstākā tā bijusi Slovākijā (+2%). No 17 valstīm, kurās fiksēta deflācija, lielākā tā bijusi Beļģijā (-1,6%), bet Zviedrijā patēriņa cenas saglabājušās nemainīgas. Lietuvā patēriņa cenas sarukušas par 1,2%, bet Igaunijā, tāpat kā Rumānijā, tās pieaugušas par 2%.
"Eurostat" inflāciju aprēķina atbilstoši ES saskaņotajam patēriņa preču indeksam (HICP).