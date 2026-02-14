Aptauja: jaunāki pāri labprātāk saglabā finansiālo neatkarību
Jo jaunāki partneri, jo retāk viņi apvieno visus ienākumus kopīgā ģimenes budžetā, liecina bankas Citadele jaunākā aptauja. Pilnībā kopīgu finanšu modeli izvēlas 44 % iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem, bet tikai 29 % jauniešu. Vienlaikus visās vecuma grupās līdz senioru vecumam dominē hibrīda pieeja – daļa izdevumu tiek segta kopīgi, bet daļa saglabāta personīgai finanšu pārvaldībai.
"Citadele" bankas dati rāda, ka pāru finanšu pārvaldība Latvijā ir elastīga un vairāk pielāgota individuālajām vajadzībām. Mūsdienās partneri arvien biežāk meklē līdzsvaru starp kopīgu finanšu atbildību un personīgo neatkarību.
Pensiju biežāk tērē kopā
Vecākās paaudzes pāri biežāk izvēlas apvienot finanšu resursus, jo pensionējoties partneru ienākumi parasti samazinās un kļūst stabilāki, bet ierobežotāki. Kopīgs budžets ļauj efektīvāk plānot ikdienas izdevumus, segt veselības aprūpes izmaksas un saglabāt finansiālo drošību, kas šajā dzīves posmā kļūst īpaši svarīga.
Arī precēti pāri biežāk izvēlas pilnībā kopīgu budžetu, savukārt partneri bez oficiāli reģistrētām attiecībām dod priekšroku modelim ar daļēji kopīgiem vai pilnīgi individuālai finanšu pārvaldībai. Apvienot ikdienas finanses kopīgā budžetā izvēlas 38 % precēto pāru un aptuveni 25 % neprecēto partneru.
Izdevumus ar pilnībā kopīga budžeta modeli kopumā Latvijā pārvalda 35 % aptaujāto, bet pilnībā individuāli finanses attiecībās plāno vien 17 %. Biežākā izvēle visās vecuma grupās, izņemot cilvēkus vecumā no 60 gadiem, ir daļēji kopīga budžeta plānošana, kur daļa izdevumu ar partneri ir kopīgi, daļa – atsevišķi.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele "sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2026. gada janvārī, tiešsaistē aptaujājot 792 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.