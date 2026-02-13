Ķīniešu zīmols "Chery" piesaka sevi ar vērienīgu autoizstādi
"Chery" zīmola oficiālā atklāšana ATTA centrā drīzāk līdzinājās nelielai autoizstādei. Svinīgajā sarīkojumā piedalījās ne tikai ražotāja pārstāvji, bet arī Ķīnas vēstnieks, un, protams, kompānija, kas pārstāvēs jauno zīmolu visā Baltijā - "Wess Mobility".
Valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Oskins saka: “Pārrunas ar Chery sākām pirms diviem gadiem. 2025. gadā saņēmām piedāvājumu kļūt par distributoru Baltijas valstīs.” Kā zināms, Wess Mobility vairāk kā gadu ir arī cita Ķīnas autogiganta Dongfeng importētājs. Vai divu tik lielu spēlētāju pārstāvniecība nebūs par grūtu? “Mēs jūtam, ka varam “pavilkt” abus brendus. Chery jau 23 gadus ir Ķīnas autoeksporta līderis.” Jau 2023. gadā Chery eksportēja vairāk nekā pusi saražoto automašīnu, un tās bija vairāk nekā 930 000 vienības. Baltijā Chery ienāk ar dažāda izmēra vienas klases automašīnām. “Tie visi ir SUV modeļi ar hibrīdiem vai klasiskajiem iekšdedzes dzinējiem,” saka Wess Mobility izpilddirektors Mārtiņš Blūms.
Autoziņu skatītāji jau pazīst Chery Tiggo 8, taču pasākumā tika prezentēts lielāks un vēl labāk aprīkots modelis Tiggo 9, kā arī Chery lielā cerība mūsu tirgū - lētāks modelis Tiggo 4. Johens Tutings (Jochen Tueting), Chery Europe R&D nodaļas izpilddirektors: “Mūsu galvenā priekšrocība ir pievēršanās Eiropas klientam. Mēs ne vien nodrošinām atbilstību Eiropas regulām automašīnās, kas radītas pavisam citam tirgum, bet mūsu attīstības centrā Frankfurtē vēl 100 cilvēku adaptē automašīnas Eiropas patērētāju vajadzībām.”
Chery Eiropā ir veiksmīgs zīmols, tāpēc Wess Mobility nāksies strādāt rezultatīvi. Automobiļi pielāgoti Eiropas gaumei, bet garantija ir 7 gadi vai 150 000 km. Kā jaunajam zīmolam klāsies mūsu tirgū, taču Wess Mobility plāns ir ieņemt ar Chery 3,5% tirgus.