Moller Baltic atzīmē veiksmīgāko gadu uzņēmuma vēsturē
Jaunā Q3 modeļa pirmizrādes priekšvakarā Volkswagen un Audi importētājs Moller Baltic Import informēja par 2025. gada rezultātiem. Aizvadītajā gadā uzņēmums Baltijas valstīs piegādājis vairāk nekā 15 700 jaunu automašīnu. Tas ir visu laiku rekords.
Izīda Gerkena, Møller Mobility Group Baltijas reģiona vadītāja: “Jaunu automašīnu piegādēs ir 45% pieaugums pret iepriekšējo gadu.”
Volkswagen zīmola izaugsme aizvadītājā gadā bijusi vēl iespaidīgāka - plus 63% jeb 11,5 tūkstoši automašīnu. Justs Nekrošus (Justas Nekrošius), Møller Baltic Import izpilddirektors: “Kā mums izdevās pārdot šos 11 000 automašīnu? Pircēji ļoti labprāt uzņēma Tiguan un Tayron, sevišķi ar spraudņa tipa hibrīdu. Volkswagen Baltijā pieder lielākā tirgus daļa pēc tā pašmāju tirgus Vācijā. Tie ir gandrīz 15%, un Volkswagen, bez šaubām, priecājas par tik lielu tirgus daļu.”
67% no Volkswagen zīmola piegādēm veidoja trīs modeļi - Tiguan, Tayron un T-Roc, kurš šogad startē ar jaunu modeļu paaudzi. Savukārt Audi Latvijā un Lietuvā piegādājis vairāk nekā 2600 jaunus auto. Tas ir par teju 14% vairāk nekā 2024. gadā. “Ar Audi mēs jau atkal esam Nr.1 premium segmentā. Bet mēs negrasāmies pie tā apstāties. Mums ir vairāki lieliski modeļi, kas iznāks tikai šogad. Mums pirmo pilno gadu būs jaunais Q5. Šobrīd mums tam ir ļoti labs piedāvājums. Šogad pirmizrādi piedzīvo jaunais Audi Q3, kurš manuprāt kļūs par bestselleru. Un starp citu arī tam tiks piedāvāta lādējamā hibrīda tehnoloģija,” teic J. Nekrošus.
Trešās paaudzes Audi Q3 jau atkal kļuvis lielāks, un būs pieejams kā SUV tā Sportback izpildījumā. Modeļa pamatā ir Volkswagen grupas platforma, tāpēc arī jaunajā Q3 pārnesumkārbas svira pārcēlusies uz stūres statni. Citas inovācijas savukārt aizgūtas no iepriekš iznākušajiem lielākajiem modeļiem kā Q5 un A5. Par spīti izteiktam fokusam uz krosoveriem, interese par klasisko virsbūvi saglabājas. “Esam pārdevuši gandrīz 100 Audi A5 Latvijā vien. Tātad tas ir ļoti nozīmīgs sava segmenta modelis, kura pārdošana reizēs pārsniedz daudzu citu šīs klases automašīnu tirdzniecību,” tā Nekrošus.
Šogad Volkswagen un Audi piedāvājumu papildinās kā jauni modeļi, tā atjaunotas versijas un dzinēju jauninājumi, piemēram, pašuzlādes hibrīds. Izpilddirektoru Nekrošu sevišķi ieintriģējuši divi modeļi: “Mani ļoti interesē divi modeļi. Viens no tiem ir jaunais Audi RS5, jo tas būs ļoti emocionāls modelis, kuru gaida daudzi patiešām īpaši klienti. Otrs ir Volkswagen ID Cross. Tas ir elektrisks SUV ar jaunu un uzlabotu Volkswagen interjera konceptu.”