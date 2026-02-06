Starts pirms pusgada - ko šodien piedāvā MG zīmols?
MG markas automašīnas ar prezentāciju pie Rīgas Motormuzeja Latvijā parādījās tikai pagājušajā vasarā. Patlaban zīmola pārstāvis Autobrava Motors noslēdzis līgumus par vismaz 50 automašīnām.
Marina Novikova, MG pārdošanas un zīmola vadītāja: ”Ja mēs skatāmies pēc motoriem, tad tie ir gan benzīna auto, gan hibrīdi. Populārākais ir MG ZS hibrīds.” MG ZS ir mazās klases krosovers ar hibrīda dzinēju, un maksā sākot ar 23 000 eiro. Taču tas nebūt nav vislētākais MG modelis. Vismazākais ir MG3 hečbeks, sākot ar 16 900 eiro. “Mēneša maksa pat to ir sākot ar 143 eiro mēnesī,” TV Autoziņām atklāj Novikova.
Patlaban lielākais MG modelis savukārt ir krosovers HS, kuru var iegādāties pat ar spraudņa jeb plug-in hibrīdu. Juridiskām personām būs pieejama arī automašīnu ilgtermiņa noma. “Korporatīvajiem klientiem vairāk piemēroti MG3 un ZS,” uzskata Novikova, “Pievilcīga cena un 7 gadu garantija. Ja runājam par cenu, tad ir izvēle - vai nu mazlietota automašīna vai jauns MG.”
MG klāstā ir arī divi elektromobiļi - MG 4, kam pavisam nesen pievienojies elektrisks krosovers S5. Tā cena ir sākot ar 33 000 eiro. MG modeļiem ir pietiekami plaša krāsu gamma, un vairums modeļu ir pieejami uz vietas vai 4 - 5 dienu laikā no lielākām noliktavām Lietuvā vai Polijā. MG autorizētais serviss atrodas Autobrava Motors autocentrā Krasta ielā 42. MG automašīnu rezerves daļas tas saņem nevis no Ķīnas, kas būtu ilgi, bet gan no noliktavām Budapeštā un Amsterdamā.