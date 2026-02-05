Ārā joprojām sals? Īstais laiks auto virsbūves atsāļošanai!
Automašīnu pretrūsas apstrādes karstā sezona ir pavasaris un it sevišķi rudens. Krown Latvija uzsver, ka apstrādi var un ir ieteicams veikt arī tad, ja ārā valda pastāvīgi mīnusi.
Raivis Alksnis, Krown Latvija: “Šobrīd piedāvājam pakalpojumu ziemas periodam, kas ir atsāļošana un apstrāde.” Bet kāpēc atsāļošanu ieteicams veikt tieši ziemā? Tāpēc, ka uz ceļiem plaši tiek izmantots pretslīdes materiāls, kas ir sāls. Vai pretrūsas apstrāde ziemā ir dārgāka? Patiesībā nē. Cena ir viena un tā pati, un laika ziņā process aizņem tikpat daudz laika, cik vasarā. Taču mums šobrīd ir akcija: no februāra līdz martam mēs bez maksas atsāļojam automašīnu, ja veicat kādu no pretrūsas apstrādes programmām,” saka R. Alksnis.
Atsāļošanai tiek izmantota automašīnas mazgāšana ar īpašu sastāvu. Šis materiāls saucas Salt Eliminator, un izveidots no 35 vielu maisījuma. Tas nebojā moldingus un citas virsbūves detaļas. Ar ko tad atsāļošana atšķiras no automašīnas mazgāšanas? “Pie atsāļošanas procesa mēs apstrādājam virsbūvi, bet tad paceļam automašīnu uz pacēlāja un atsāļojam visu apakšu,” Autoziņām klāsta R. Alksnis.
Atsāļošanu iespējams veikt atsevišķi, un tad tā izmaksās 55 eiro. Savukārt Krown centrā Liepājas ielā Rīgā atsāļošanu par 20 eiro veic automatizēta līnija. “Braucot cauri robotam, mēs netiekam zem plastmasām,” skaidro Alksnis, “Tomēr robots darbu paveiks tikpat ātri kā parasta automazgātuve. Process aizņems, maksimums, 15 minūtes”.
Paskatoties pa logu var rasties jautājums, vai maz ir jēga veikt atsāļošanu tagad, ja sāls kaisīšana turpinās? “Pēc tāda principa jau var arī mazgāt automašīnu tikai reizi gadā,” uzskata R. Alksnis, “Ja veikta pretsāls un pretrūsas apstrāde kaut vai automašīnas apakšai, tā jau ir pasargāta no sāls iedarbības.”
Ziema ir arī īstais laiks sezonas tehnikas pretrūsas apstrādei. Ar to nodarbojas Krown Industrial nodaļa. “Tā ir izbraukuma pretrūsas asptrāde. Ja jums ir lielāks smagais auto vai lauksaimniecības tehnika, izbrauksim un veiksim apstrādi uz vietas. Tieši šobrīd ir īstā pretrūsas apstrādes sezona tehnikai, kas ieziemota,” uzskata Krown Latvija pārstāvis. Tā kā lielās tehnikas apstrāde, visticamāk, notiks ārā, rodas loģisks jautājums: vai Krown pretrūsas līdzeklis sasalst? “Nē, tas ir nesasalstošs materiāls,” apgalvo R. Alksnis.