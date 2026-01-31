"Latvijas pasts" pakāpeniski pārtrauks pārrobežu apdrošināto sīkpaku pakalpojumu
"Latvijas pasts" no šodienas pakāpeniski pārtrauks pārrobežu apdrošināto sīkpaku pakalpojumu, informēja kompānijā.
Plānots, ka pakalpojums pilnībā vairs nebūs pieejams 2026. gada 31. decembrī. Tādējādi no 2027. gada apdrošināt varēs tikai vēstuļu korespondenci ar dokumentiem un paku sūtījumus.
Pakalpojums tiks pārtraukts atbilstoši Pasaules Pasta savienības (UPU) pieņemtajam lēmumam.
"Latvijas pasts" no šā gada 1. janvāra pārtrauca "Standard+sīkpaku" pakalpojumu jeb ierakstītu pārrobežu sīkpaku sūtījumus.
Tāpat vēstīts, ka "Latvijas pasta" apgrozījums 2024. gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1700 darbinieku.