ASV Federālā rezervju sistēma saglabā pašreizējo bāzes procentu likmi
ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) Atvērtā tirgus komiteja trešdien nolēma nemainīt bāzes procentu likmi. Pēc komitejas kārtējās divu dienu sēdes tika paziņots, ka bāzes procentu likmes mērķrādītājs tiek saglabāts 3,5-3,75% līmenī.
Iepriekšējās izmaiņas procentu likmē ASV tika veiktas septembrī, oktobrī un decembrī, kad bāzes procentu likmes mērķrādītājs tika pazemināts par 0,25 procentpunktiem.
Nolūkā panākt, lai gada inflācija samazinās līdz 2% līmenim, FRS bāzes procentu likmes mērķrādītāju regulāri paaugstināja no 2022. gada marta līdz 2023. gada jūlijam, tam sasniedzot 5,25-5,5%. Pēc tam procentu likmes mērķrādītājs pirmo reizi tika pazemināts sanāksmē 2024. gada septembrī, to samazinot par 0,5 procentpunktiem. Savukārt nākamajā sanāksmē novembrī tas tika samazināts par 0,25 procentpunktiem, bet pēc tam līdz 2025. gada septembrim netika mainīts.
Jau ziņots, ka gada inflācija ASV decembrī bija 2,7%, tādējādi tā saglabājās nemainīgā līmenī salīdzinājumā ar novembri.