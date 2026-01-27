Eiropas Savienība un Indija noslēdz vēsturisku brīvās tirdzniecības nolīgumu
Eiropas Savienība un Indija šodien pabeidza sarunas par vēsturisku, vērienīgu un komerciāli nozīmīgu brīvās tirdzniecības nolīgumu — lielāko šāda veida vienošanos, kādu jebkad noslēgusi kāda no pusēm, ziņo Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Nolīgums stiprinās ekonomiskās un politiskās saites starp pasaules otro un ceturto lielāko ekonomiku laikā, kad pieaug ģeopolitiskā spriedze un globālie ekonomiskie izaicinājumi, vienlaikus apliecinot abu pušu kopīgo apņemšanos atbalstīt ekonomisko atvērtību un uz noteikumiem balstītu tirdzniecību.
Eiropas Savienība un Indija jau šobrīd ik gadu tirgo preces un pakalpojumus vairāk nekā 180 miljardu eiro vērtībā, atbalstot gandrīz 800 000 darbavietu ES. Paredzams, ka šis nolīgums līdz 2032. gadam dubultos ES preču eksportu uz Indiju, atceļot vai samazinot tarifus 96,6 % apmērā no ES preču eksporta uz Indiju vērtības. Kopumā tarifu samazinājumi ļaus ietaupīt aptuveni 4 miljardus eiro gadā nodokļos par Eiropas produktiem.
Tas ir visvērienīgākais tirgus atvērums, kādu Indija jebkad piešķīrusi tirdzniecības partnerim. Nolīgums nodrošinās būtisku konkurences priekšrocību galvenajām ES rūpniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarēm, sniedzot uzņēmumiem priviliģētu piekļuvi pasaules visapdzīvotākajai valstij ar 1,45 miljardiem iedzīvotāju un straujāk augošajai lielajai ekonomikai pasaulē, kuras gada IKP ir 3,4 triljonus eiro.