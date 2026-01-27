Škoda pērn piedzīvojusi rekorda gadu Latvijā
Aizvadītajā gadā Latvijā pirmo reizi pārdotas vairāk nekā 3000 jaunas Škodas. Tas ir par 23% vairāk nekā 2024. gadā, tā ļaujot zīmolam ieņemt 14% jaunu auto tirgus.
Vēl viena laba ziņa - arī kopējais autotirgus pieaudzis par trešo daļu, pirmo reizi pēdējo 18 gadu laikā pārsniedzot 20 000 vienības. 2025. gadā Latvijā reģistrētas 22 600 jaunas vieglās automašīnas. Māris Jansons, Škoda importētāja Auto 100 filiāles vadītājs Latvijā: “Ļoti būtiska izaugsme privātpersonu iegādē. Otrs lielākais pienesums bija no koplietošanas auto reģistrācijas.”
Škoda juridisko klientu jeb uzņēmumu segmentā sasniegts 25% pieaugums. Tomēr jāatceras, ka Škodai tradicionāli bijis augsts privāto klientu īpatsvars, un tāds tas saglabājies arī aizvadītajā gadā. M. Jansons: “Mums jau trešo gadu pēc kārtas izdevies būt privātpersonu izvēlei numur 1.”
Škoda panākumus sekmē arī plašais dīleru tīkls, kas astoņu gadu laikā izaudzis no viena līdz septiņiem dīleriem: “Mēs esam gan Daugavpilī, gan Jelgavā, gan Valmierā, kur mums ir spēcīgi partneri ar būtisku izaugsmi.”
Kā rāda statistika, dažādu veidu hibrīdautomašīnas nu jau veido 35% jaunu auto tirgus. Ja lādējamo hibrīdu klasē Škoda ieņem būtisku vietu, tad pašuzlādes hibrīdos allaž piekāpjas šī dzinēja veidu pionieriem, jo Volkswagen grupā gluži vienkārši nav šādu motoru. Šogad situācija tiks labota - Škodai būs īsts pašuzlādes hibrīds! Škodas gammā tas parādīsies gada beigās, un pirmais modelis būs Octavia. Škodas "maizes" modelim tiek gatavots īpašs 30 gadu jubilejas piedāvājums. Tā kā ES koriģējusi automašīnu zaļināšanas plānus, ierindā paliks un pat pie jauna izlaiduma tiks modeļi, kam iepriekš jau bija pārvilkta trekna svītra - piemēram, krosovers Karoq. “Karoq ieziešana no tirgus jau bija ieplānota, bet tagad ir skaidrs, ka tas paliks, un 2028. gadā ieplānots jauns modeli. Pašlaik pievērsīsimies esošajam ar īpašu piedāvājumu,” atklāj Jansons.
Pilnīgs jaunums 2026. gadā būs līdz šim mazākais un lētākais Škoda elektromobilis Epiq, kā arī kaut kas pavisam noslēpumains - Škoda Peaq. Tā būs par Kodiaq lielāka elektriska automašīna, ģimenes SUV ar 7 sēdvietām. Jaunie Škoda elektromobiļi oficiāli tiks prezentēti pavasarī un vasarā. Taču jau pavisam drīz Latviju sasniegs Škoda 130 gadu jubilejai veltītais specmodelis Fabia 130, kuru plānots saražot vien 6000 automašīnu tirāžā.