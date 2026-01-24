Rīgas Centrāltirgū gaidāms cenu kāpums: nomas maksa pieaug teju līdz pat 80%
Rīgas Centrāltirgus paviljonos tiek celta nomas maksa, un pieaugums svārstās no 5% līdz pat 79%. Šīs izmaiņas neizbēgami atspoguļosies produktu gala cenās, ietekmējot gan tirgotājus, gan pircējus, vēsta 360TV Ziņas.
Vislielāko triecienu saņēmuši nomnieki Gastronomijas paviljonā, kur telpu nomas maksa pieaugusi par 79%. Tirgotāji atzīst, ka šāds lēciens "klusajā sezonā" ir grūti paceļams.
Artūrs, nomnieks: "Izskatās diezgan bēdīgi, jo pieaugums ir gandrīz 80%. Viena kafejnīca jau ir ciet, un tagad domājam, ko darīt tālāk. Klusā sezona būs līdz maijam, un šobrīd situācija ir ļoti smaga."
SIA "Rīgas nami" skaidro, ka Gastronomijas paviljons ir modernizēts un pielāgots ēdinātāju vajadzībām, tādēļ ir godīgi, ka augstākas uzturēšanas izmaksas sedz paši nomnieki.
Piena paviljona cenas Rīgas Centrāltirgū (21.10.2025.)
Rīgas Centrāltirgus Piena paviljonā joprojām valda plašs klāsts gan vietējo, gan importēto piena produktu – no klasiskajiem sieriem līdz mājas ...
Ievērojams kāpums par 39% skāris arī Ziedu nakts tirgu. Noliktavu telpu nomniekiem jārēķinās ar pieaugumu robežās no 26 līdz 50 procentiem, savukārt vismazākās izmaiņas izjutīs vietējie zemnieki, kuri tirgo gaļas un dārzeņu produkciju – viņiem nomas maksas pieaugums nepārsniegs 10%.
Tirgus apsaimniekotājs uzsver, ka prioritāte ir vietējie ražotāji, tādēļ viņiem cenu kāpums ir minimāls. Tomēr tirgotāji norāda, ka pat neliels izmaksu pieaugums kopā ar energoresursu cenām piespiež mainīt cenu zīmes.
Zivju paviljons Centrāltirgū Rīgā (2025. gada 8. augusts)
Aplūko, kādi gardumi nopērkami Rīgas Centrāltirgū.
Zivju un citas importētās produkcijas tirgotāji jau prognozē cenu pieaugumu par vairākiem eiro kilogramā.
Oskars, zivju pārdevējs: "Līdz ar nomas kāpumu celsies arī produkcijas cenas. Viss būs dārgāk nekā parasti. Cenām kāpjot par diviem, trim eiro kilogramā, visvairāk to jutīs uz dārgāko galu, piemēram, Norvēģijas saldētajām zivīm. Reņģēm cena, visticamāk, nemainīsies."
Daudzi tirgotāji atzīst – ja pircēju plūsma nepalielināsies, viņiem nāksies tirdzniecību Centrāltirgū pārtraukt.
Saldumu un citu kārumu cenas Centrāltirgū
Tuvojoties spocīgajiem svētkiem, Jauns.lv iegriezās Rīgas Centrāltirgū, lai apskatītos piedāvājumu un cenas.