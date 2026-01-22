Latvija trešajā ceturksnī bijusi starp 11 ES dalībvalstīm ar valsts parāda kritumu, liecina "Eurostat" dati
Latvija bija viena no 11 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, kur pērnā gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada samazinājies vispārējās valdības parāds attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP), liecina ceturtdien publiskotie ES statistikas pārvaldes "Eurostat" dati.
Latvijā trešajā ceturksnī gada griezumā valdības parāds sarucis par 2,3 procentpunktiem.
Straujāks vispārējās valdības parāda kritums trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar šo laika posmu pirms gada bijis Grieķijā (-8,9 procentpunkti), Īrijā (-7,1 procentpunkts), Kiprā (-6,1 procentpunkts) un Dānijā (-3,1 procentpunkts). Igaunijā vispārējās valdības parāds šajā periodā sarucis par vienu procentpunktu.
Vispārējās valdības parāds trešajā ceturksnī palielinājies 16 ES valstīs. Lielākais kāpums reģistrēts Rumānijā (+5,5 procentpunkti), Polijā (+5 procentpunkti), Somijā (+4,7 procentpunkti) un Bulgārijā (+4,1 procentpunkts). Lietuvā valdības parāds pieaudzis par 2,6 procentpunktiem.
ES vidēji kāpums bijis 0,9 procentpunkti, bet eirozonā pieaugums bija 0,8 procentpunkti.