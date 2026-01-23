ASV, pamatojoties uz drošības apsvērumiem, pārņem kontroli pār "TikTok" Amerikā. Kā šo jautājumu risina Eiropa?
Ceturtdien, 22. janvārī, ASV un Ķīna parakstīja ilgi apspriestu vienošanos, kas paredz, ka turpmāk populārais sociālais tīkls "TikTok" Amerikas Savienotajās Valstīs būs nodalīts no tās Ķīnas īpašnieka "ByteDance", un "TikTok" algoritmu ASV turpmāk vadīs amerikāņu investori.
ASV uzņēmējs Kevins O'Līrijs panākto vienošanos nodēvējis par "sarežģītāko tehnoloģijas uzņemumu darījumu, kāds jebkad noslēgts", un norādījis, ka jaunā uzņēmuma vērtība tiek lēsta 14 miljardu dolāru [11,92 miljardu eiro] apmērā.
Ar "TikTok" pārņemšanu ASV cenšas nodrošināt pilnīgu kontroli pār vairāk nekā 170 miljoniem amerikāņu lietotāju datu, novēršot iespēju, ka tie tiek izmantoti ārējo valstu interešu labā vai propagandas izplatīšanas nolūkos. "Es savā telefonā Ķīnas spiegošanas sistēmas dēļ nekad šo aplikāciju neinstalēju. Bet aptuveni 172 miljoniem amerikāņu tas neinteresēja [un viņi aplikāciju izmantoja]. Iedomājieties, cik ļoti palielināsies tirgus, kad platformu kontrolēs amerikāņi. Lietotāju skaits amerikā varētu pieaugt par 30%," lēš O'Līrijs, nodēvējot to par lielisku biznesa iespēju.