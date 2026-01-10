Kailfoto skandālā iekļuvis Īlona Maska čatbots "Grok"
Tehnoloģiju magnāta Īlona Maska čatbots “Grok”, kas tiek izmantots mikroblogošanas vietnē “X”, izraisījis pamatīgu sašutumu visā pasaulē, jo ļauj “premium” lietotājiem ģenerēt reālu cilvēku kailfoto.
Indonēzijas valdība sestdien, 10. janvārī, paziņoja, ka saistībā ar notikušo aptur “Grok” darbību valstī. “Lēmums pieņemts, lai aizsargātu sievietes, bērnus un sabiedrību no riskiem, ko rada viltots pornogrāfisks saturs, kas ģenerēts ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju,” norādīja Indonēzijas komunikācijas un digitālo lietu ministre Meutja Hafida.
Attēli, kas radīti, lūdzot "Grok" “atkailināt” īstas personas, izmantojot viņu fotogrāfijas vai videomateriālus, izraisījuši plašu sašutumu visā pasaulē. Indonēzijas valdība šādu praksi nosodīja, norādot, ka tas ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums: “Valdība uzskata ‘deepfake’ tehnoloģiju izmantošanu par smagu cilvēktiesību, cieņas un drošības pārkāpumu digitālajā telpā.” Ministrija saistībā ar notikušo izsaukusi '"X: pārstāvjus, lai pieprasītu skaidrojumus.
Sašutumu izraisīja arī "Grok" skaidrojums par notikušo. Piektdien, 9. janvārī, reaģējot uz lietotāju kritiku, tas atzina: “Attēlu ģenerēšana un rediģēšana šobrīd ir pieejama tikai maksas abonentiem.” Paziņojumam tika pievienots arī aicinājums: “Jūs varat abonēt "Grok", lai atbloķētu šīs funkcijas.”
Šī atbilde milzīgajai problēmai izraisīja starptautisku kritiku – Lielbritānijas valdības pārstāvis norādīja, ka “nelegālā iespēja ģenerēt cilvēku kailfoto platformā tiek piedāvāts kā "premium" pakalpojums. Viņš norādīja, ka tā ir ārkārtīgi necieņpilna pieeja un aizskar seksuālās vardarbības upurus.
Eiropas Komisija, kas sākusi izmeklēšanu, paziņoja, ka ir ņēmusi vērā X pēdējos ieviestos uzlabojumus, taču uzskata tos par nepietiekamiem. Francijas ekonomikas ministrs Rolāns Leskjūrs ierakstā platformā Bluesky norādīja: “X sācis ierobežot Grok izmantošanu — tas ir pirmais solis. Bet cīņa pret mākslīgā intelekta radītajām novirzēm jāturpina.” Viņš arī atgādināja, ka Francija par notikušo ir vērsusies tiesā un “turpinās pieprasīt, lai platformas ievēro Eiropas likumus, ja tās vēlas gūt peļņu Eiropas tirgū.”