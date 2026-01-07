Baiba Šmite-Roķe: ēnu ekonomikas īpatsvars pērn Latvijā varētu būt turpinājis samazināties
Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā varētu būt turpinājis samazināties, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" lēsa Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.
"Domāju, ka ēnu ekonomika arī pagājušajā gadā mazinājās," sacīja Šmite-Roķe.
Vienlaikus viņa norādīja, ka valsts nemēra ēnu ekonomikas lielumu - šādus pētījumus veic Rīgas Ekonomikas augstskolas Ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka un profesors Tālis Putniņš, un šie pētījumi liecina, ka Latvijā pēdējos trīs gadus ēnu ekonomikas īpatsvars samazinājās.
LETA jau vēstīja, ka atbilstoši Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījumam "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs" 2024. gadā Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars samazinājās par 1,5 procentpunktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Tajā pašā laikā Igaunijā ēnu ekonomikas īpatsvars pieauga no 17,9% no IKP 2023. gadā līdz 19,5% no IKP 2024. gadā, bet Lietuvā 2024. gadā ēnu ekonomikas īpatsvars salīdzinājumā ar 2023. gada rādītājiem samazinājās par 1,7 procentpunktiem un veidoja 24,7% no IKP.