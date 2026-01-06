Ceļotāju ievērībai! Rīt Parīzes lidostās atcels daudzus avioreisus
Spēcīgas snigšanas dēļ trešdien divās lielākajās Parīzes lidostās gaidāma daudzu avioreisu atcelšana.
Spēcīgas snigšanas dēļ trešdien divās lielākajās Parīzes lidostās gaidāma daudzu avioreisu atcelšana, otrdien paziņojis Francijas transporta ministrs Filips Tabaro.

Šarla de Golla lidostā no plkst. 9 līdz plkst. 14 (no plkst. 10 līdz plkst. 15 pēc Latvijas laika) tiks atcelti 40% no plānotajiem lidojumiem, lai dotu laiku lidostas darbiniekiem notīrīt sniegu un ledu no skrejceļiem un lidmašīnām, žurnālistiem paziņoja ministrs.

Orlī lidostā no plkst. 6 līdz plkst. 13 (no plkst. 7 līdz plkst. 14 pēc Latvijas laika) tiks atcelti 25% plānoto avioreisu, atklāja Tabaro.

