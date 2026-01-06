Vairāk uzticamu auto. Kādus spēkratus piedāvā "Morecar"?
Mobire Latvija pilna servisa noma ir labi pazīstams uzņēmums, bet kas ir Morecar? "Morecar ir Mobire tirdzniecības uzņēmums. Nodarbojamies ar mazlietotu automobiļu tirdzniecību," vēsta Morecar lietotu automašīnu pārdevējs Edvards Rīgerts.
"Esošie auto tirdzniecībā ir līdz 150 000 km un sešu gadu vecumam. Ja cilvēkam interesē apmainīt savu veco auto pret jaunāku, tad varam nodrošināt auto atpirkumu."
Morecar tirdzniecības laukumā nonāk automašīnas, kas iepriekš bijušas nodotas klientiem Mobire Latvija pilna servisa nomā. Jānis Trēziņš, Mobire Latvija reģionālais vadītājs: "Mobire visām automašīnām ir īpašnieks. Automašīnas gribējām paturēt redzeslokā no pirmās dienas visu ekspluatācijas laiku, un nodot gādīgās rokās jaunajam īpašniekam kā mazlietotas."
Zīmolu piedāvājums pārsvarā saskan ar pilna servisa nomas populārāko izvēli, taču ir arī izņēmumi - piemēram, debeszils Porsche. “Markas un zīmoli visbiežāk ir Škoda, VW, Toyota,” saka Rīgerts, “Bet ir arī vācu “trijnieks” Mercedes, Audi, BMW, kā arī citas markas.” Jānis Trēziņš uzsver, ka Morecar piedāvātajām automašīnām vēl nav beigusies rūpnīcas garantija. “Ja rūpnīcas garantija ir beigusies, mēs nodrošinam pusgadu vai 10 000 km no savas puses, jo esam pārliecināti par to ko tirgojam,” apstiprina Rīgerts.
Morecar piedāvājumā ir arī dažādi komercauto. Tātad autoplacis varēti interesēt gan privātpersonas, gan uzņēmumus.
"Mēs pat varam mazlietotu automašīnu iedot nomā,” uzsver Trēziņš, “Un atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar automašīnas finansēšanu. Finansēšanas iespējas gan kā Mobire PSN, gan visas lielākās Latvijas bankas."
Pirms automašīnu izlikšanas pārdošanā tām tiek veikta tehniskā pārbaude. Tas attieksies arī uz klientu automašīnām, kas ar laiku parādīsies Morecar komisijas tirdzniecībā. "Ja ir vēlme pārdot savu esošo auto bez vēlmes iegādāties jaunu, arī šo pakalpojumu varam sniegt," teic Rīgerts.