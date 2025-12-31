Zināms, kur Latvijā tiks nodrošināta pilna 5G tīkla pārklājuma zona
Šogad informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) joma izceļas ar mākslīgā intelekta (MI) izaugsmes vilni, patlaban galvenais fokuss gan Latvijā, gan pasaulē ir MI attīstība, pauda telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Tet" valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.
Viņš norādīja, ka šogad lielākās investīcijas un uzsvars tiek likts uz iekšējo procesu automatizāciju un dažādu produktu integrāciju ar MI. Tajā pašā laikā nepārtraukti pieaug digitālās drošības prasības un vajadzības, kam jāvelta arvien lielāki resursi.
"Tet" šajā gadā sāka MI palīga risinājuma un MI balss risinājuma ieviešanu medicīnā un atbalsta infrastruktūrā, kā arī strādāja pie skaitļošanas jaudas attīstības sadarbībā ar veselības aprūpes nozares partneriem.
Tatarčuks atzīmēja, ka kvantu tehnoloģijas un to izmantošana integrējas arvien plašāk dažādās nozarēs un jomās, radot jaunas iespējas dažādu biznesu attīstībai. Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveides projektā tika veikti kvantu atslēgu pārraides testi finanšu iestādēs. Arī turpmākos gadus "Tet" strādās pie šīs tehnoloģijas attīstības un darbosies starptautiskā projektā.
Tāpat viņš norādīja, ka šogad projektā "5G-Baltics" tika strādāts pie nepārtraukta 5G pārklājuma nodrošināšanas gar "VIA Baltica" maģistrāli Igaunijas, Latvijas un Lietuvas teritorijā.
Šogad "Tet" sācis un patlaban īsteno vienu no datu centru infrastruktūras projektiem Latvijā - "Tet" datu centra "DC7" izbūvi Salaspilī.
Jau ziņots, ka "Tet" koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 321,365 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 10,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga par 63,2% un bija 18,027 miljoni eiro. Vienlaikus pašas "Tet" apgrozījums pērn bija 185,389 miljoni eiro, kas ir par 1% mazāk nekā 2023. gadā, kamēr uzņēmuma peļņa saruka par 35,3% un bija 12,288 miljoni eiro.
"Tet" pieder valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"" personā (51%) un telekomunikāciju kompānijas "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%).