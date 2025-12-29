"Gazprom" logotips uz ēkas jumta Sanktpēterburgā
Lietuvas "Amber Grid" un "Gazprom" paraksta piecu gadu līgumu par gāzes tranzītu uz Kaļiņingradas eksklāvu
Lietuvas gāzes pārvades sistēmas operators "Amber Grid" un Krievijas dabasgāzes koncerns "Gazprom" pirmdien parakstīja piecu gadu līgumu par Krievijas dabasgāzes tranzītu caur Lietuvu uz Krievijas Kaļiņingradas eksklāvu. Līgums būs spēkā līdz 2030. gada 31. decembrim.
Tas aizstās pašlaik spēkā esošo desmit gadu līgumu, kura termiņš beigsies šā gada beigās.
Pakalpojumu cenas nosaka Lietuvas Nacionālā enerģētikas regulēšanas padome, un pieļaujamais ieņēmumu līmenis 2026. gadam noteikts aptuveni 30 miljonu eiro apmērā, teikts "Amber Grid" paziņojumā "Nasdaq" Viļņas biržai.
Gāzes tranzīts uz Kaļiņingradas eksklāvu caur Lietuvu pagājušajā gadā pieauga par 9% līdz 2,5 miljardiem kubikmetru. Jau ziņots, ka Lietuva 2022. gada aprīlī pilnībā pārtrauca Krievijas gāzes importu, un Krievijas gāze Lietuvā nonāk vienīgi tranzītā uz Kaļiņingradas eksklāvu.
"Amber Grid" akcijas tiek kotētas "Nasdaq" Viļņas biržas otrajā sarakstā. 96,58% uzņēmuma akciju pieder Lietuvas valsts enerģētikas koncernam "Epso-G".