Pasaulslavenā burbona "Jim Beam" galvenā Kentuki ražotne nākamgad pārtrauks darbu
Pasaulslavenā burbona “Jim Beam” ražotājs paziņojis, ka visu nākamo gadu apturēs ražošanu savā galvenajā rūpnīcā ASV Kentuki štata Klermontā. Tā būs slēgts, kamēr uzņēmums īstenos ražošanas jaudu modernizācijas investīciju programmu.
Stiprā alkohola ražotāji Kentuki štatā, kas tradicionāli tiek uzskatīts par burbona ražošanas centru, pašlaik saskaras ar spēcīgu nenoteiktību, tostarp ASV prezidenta Donalda Trampa tirdzniecības politikas dēļ. ASV alkohola ražotājiem nākas rēķināties ar citu valstu atbildes importa nodevām sakarā ar Trampa aprīlī ieviestajiem tarifiem precēm, kas tiek ievestas no vairuma pasaules valstu, kā arī Kanādas reakciju uz pastāvīgajiem Trampa draudiem šo valsti anektēt. Atbildot uz Trampa draudiem, kanādieši sāka boikotēt amerikāņu alkoholiskos dzērienus: oficiāli dati liecina, ka ja kopējais ASV alkoholisko dzērienu eksports 2025. gada otrajā ceturksnī samazinājās par 9 procentiem, tad uz Kanādu tas kritās graujoši par 85 procentiem.
Zīmols pieder Japānas gigantam “Suntory Global Spirits”, kas savās Kentuki štata ražotnēs nodarbina vairāk nekā 1 000 cilvēku. Uzņēmums norādīja, ka citas Kentuki ražotnes nākamgad turpinās darbu, atvērts būs arī iecienītais “Jim Beam” apmeklētāju centrs.
Oktobrī Kentuki alkoholisko dzērienu ražotāju asociācija (KDA) paziņoja, ka burbona daudzums štata noliktavās sasniedzis rekordaugstu līmeni — vairāk nekā 16 miljonus mucu, kas vairāk nekā trīskārt pārsniedz pirms 15 gadiem uzglabāto apjomu. Saskaņā ar asociācijas datiem šīs burbona mucas, par kurām jāmaksā štata nodokļi, ražotājiem šogad izmaksājušas “satriecošus” 75 miljonus ASV dolāru (63,9 miljoni eiro). Ražotāji norāda, ka pirms iepildīšanas pudelēs šim burbonam mucās jānostāv vismaz četri gadi.