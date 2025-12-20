Ko spēs jaunās paaudzes elektromobilis BMW iX3
Tikai pāris mēnešus pēc oficiālās pirmizrādes mobilitātes izstādē Minhenē arī Rīgā tika izrādīts jaunās paaudzes elektromobilis BMW iX3. Tas radīts uz jaunās Neue Klasse jeb jaunā klase platformas, un ir pirmais sērijveida modelis, kas pārstāv BMW jauno dizaina valodu.
Jaunais iX3 aizsāk arī jaunu BMW rūpnīcas kodu sēriju, un elektromobilim piešķirts rūpnīcas kods NA5. Elektromobilis aprīkots ar sestās paaudzes BMW eDrive tehnoloģiju. Tā ietver inovatīvas cilindriskas augstsprieguma baterijas un 800 V sprieguma sistēmu.Veiktspēja ir patiesi iespaidīga - ix 30 50 Xdrive pilnā jauda ir 463 ZS, un paātrinājums līdz 100 km/h 4,9 sekundes. Vēl nopietnāki ir sniedzamības rādītāji.
108 kWh baterija spēj nodrošināt līdz pat 805 km sniedzamību tā radot nopietnu konkurenci Mercedes- Benz jaunākās paaudzes elektromobilim CLA.
Ātrās uzlādes jauda sasniedz 400 kW, un, ja vien izdotos atrast tik jaudīgu lādētāju, desmit minūtēs automašīnas bateriju varētu uzlādēt 372 km ceļa. Jaunais iX3 ir arī pirmais BMW ar tā saukto panorāmas iDrive sistēmu. Tas nozīmē, ka aiz stūresrata vairs nav nekāda displeja, bet zem vējstikla iestrādāta pilnizmēra 43 collas plata ekrānjosla, kurā iespējams atainot dažādu informāciju. Papildus izveidots arī 18 collu centrālais displejs, kura forma pastiepta uz vadītājapusi.
Tāpat elektromobiļa konstrukcijā iekļauti pavisam jauni tehniskie risinājumi, piemēram, bremžu kontroles iekārta, kas ļaus 99% bremzēšanas veikt reģenerācijas ceļā, bez tam sistēma spēj veikt dalītu katra riteņa bremzēšanu tā īstenojot limuzīna cienīgu apstāšanos. BMW iX3 cena Latvijā būs sākot ar 70 000 eiro.