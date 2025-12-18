Kas lasāms jaunākajā "What Car?" Latvija numurā?
Tuvojoties gada izskaņai lasītājus sasniedzis žurnāla "What Car" Latvija jaunākais numurs. "What Car" Latvija faktiski ir vienīgais latviešu valodā drukātais auto tēmai veltītais izdevums, kas nemainīgi saglabā kā kvalitāti, tā daudzveidīgu saturu.
Ilmārs Līkums, "What Car"? Latvija galvenais redaktors: "Iznāca tā, ka šajā vasarā redakcijas gandrīz pilnā sastāvā Gudvudas ātruma festivālā, tāpēc labprā dalāmies ar šo notikumu. Škoda 130 gadu pasākumā bija iespēja izbraukt ar vēsturiskajiem auto. Arī par to ir jaunajā žurnālā."
Kā allaž žurnālā lasāmi jaunāko automašīnu modeļu testu apraksti, kas veidoti gan pašu spēkiem, gan tulkoti no britu oriģinālizdevuma. "Spilgtākais jaunums ir Ferrari F80. [...] Vienmēr ir interesanti uzzināt, kā šādi auto ir tapuši un kā brauc."
Reālu automašīnu lietotāju uzskati dažkārt stipri vien atšķiras no ekspertu spriedumiem, tāpēc šajā "What Car"? numurā ir iespēja izteikties tieši pirmajiem. Modeļu diapazons ir plašs - no Škoda Octavia līdz Volvo XC90.
Divas galvenās tēmas, kas caurvij vairākas žurnāla sadaļas, ir elektrifikācija un pieaugošā Ķīnas ražotāju klātbūtne. "Ķīnas automobiļi, tas ir ļoti labs jautājums," atzīst I. Līkums. "Izskanējušas tāda prognozes, ka ķīnieši ieņems vairāk nekā 10% Eiropas tirgus. Tas nozīmē, ka kādam nāksies pabīdīties. Tagad, kad notiek elektrifikācija, ķīnieši ir avangardā, un var ieiet tirgū no citām pozīcijām."