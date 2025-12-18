"Bolt" Rīgas lidostā ievieš pašapkalpošanās ekrānus braucienu pasūtīšanai
Kopbraukšanas platforma "Bolt" Rīgas lidostā ieviesusi "TapBox" pašapkalpošanās ekrānus, lai pasažieriem būtu iespēja pasūtīt braucienus bez lietotnes.
"Bolt" pašapkalpošanās ekrāni atradīsies pie E un C ielidošanas zāļu izejām Rīgas lidostā.
Pasažieriem ekrānos būs jāievada galamērķis, jāizvēlas brauciena kategorija, piemēram, "Economy", jānorāda tālruņa numurs un jāveic apmaksa ar bankas karti. Pēc tam pasažieris saņems čeku, kurā būs redzams automašīnas numurs un aptuvenais ierašanās laiks.
Uzņēmumā atzīmē, ka šis risinājums būtiski atvieglos mobilitāti starptautiskajiem ceļotājiem, īpaši tiem, kuri Latvijā ierodas pirmo reizi vai nevēlas meklēt piemērotu lietotni uzreiz pēc lidojuma.
"TapBox" pašapkalpošanās ekrāni ir daļa no "Bolt" stratēģijas sniegt ērtākus un pieejamākus mobilitātes risinājumus lidostā. Risinājums palīdzēs ne tikai tiem ceļotājiem, kam nav pieejama lietotne vai internets, bet arī mazinās sastrēgumus un neskaidrību riskus pie lidostas stāvvietām.
"Bolt Drive" kopbraukšanas pakalpojums patlaban ir pieejams 11 Latvijas pilsētās - Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Ogrē, Valmierā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, Tukumā un Rēzeknē.
"Bolt" 2013. gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija "Bolt Technology" ir visu "Bolt" lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielākā daļa izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.