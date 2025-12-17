Deputāti: rīdzinieki par siltumu pārmaksā, kamēr TEC siltumu “izmet gaisā”
Parlamentārās izmeklēšanas komisijā siltumapgādes sadārdzinājuma Rīgā šodien deputāti norādīja uz cenu atšķirībām Baltijas valstīs.
Komisijas vadītājs Andris Kulbergs (AS), uzklausot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvjus, sacīja, ka, piemēram, Viļņā siltums esot krietni lētāks, kas, viņaprāt, nav pareizi un pamatoti.
Savukārt SPRK pārstāvji norādīja, ka Rīgu un Viļņu gluži salīdzināt nevar, jo Viļņā siltumapgāde tiek nodrošināta arī ar atkritumu dedzināšanu.
Kulbergu komisijā satrauca arī tas, ka AS "Latvenergo" termoelektrocentrāle TEC-2 bieži vien siltumu "izmetot gaisā", nevis piegādā patērētājiem.
SPRK pārstāvji norādīja, ka liela daļa no darbībām, kuras veic siltuma piegādātāji, tiek regulētas likumos. Viņi atzina, ka TEC bieži vien "izmet siltumu", taču tas tiek darīts arī tāpēc, ka ne vienmēr laikā, kad tiek ražota elektroenerģija, nepieciešams siltums.
Kulbergs komisijas sēdē SPRK pārmeta proaktīvas rīcības trūkumu, jo gadiem nekas neesot ticis darīts, lai cenas mazinātu, kas liek rīdziniekiem par siltumenerģiju pārmaksāt.
Komisijas vadītājs SPRK pārmeta "profesionālu atrunāšanos", jo SPRK esot bijušas visas tiesības, lai ietekmētu dārdzību. Savukārt SPRK pārstāvji norādīja, ka rīkojas "likumu ietvaros" un savu vainu siltumapgādes sadārdzinājumā nesaskata.
Jau ziņots, ka deputāti norādījuši uz iespējamām problēmām, kas saistītas ar AS "Latvenergo" TEC darbību un AS "Rīgas siltums" pārvaldību, paužot viedokli, ka sabiedrības ieguldījumi šajās struktūrās nav devuši gaidīto efektivitāti un ilgtspēju.
Viens no galvenajiem pārmetumiem ir par praksēm, kur TEC saražotā siltumenerģija tiek izvadīta atmosfērā, nevis izmantota centralizētajā siltumapgādē, kamēr no privātiem komersantiem tiek iepirkta dārgāka siltumenerģija. "Tas ne tikai rada liekus izdevumus, bet arī dubultu vides piesārņojumu, pārkāpjot gan nacionālos, gan Eiropas Savienības normatīvos aktus," uzskata komisijas veidotāji. Deputāti pauž bažas par nesaimniecisku rīcību, iespējamu sabiedrisko līdzekļu izšķērdēšanu un nepietiekamu pārvaldību enerģētikas sektorā.
Lēmums par izmeklēšanas komisijas izveidi paredz, ka tai sešu mēnešu laikā jāizvērtē virkne jautājumu, tostarp siltumenerģijas iepirkumu efektivitāte, atlikumsiltuma izmantošana, vides ietekme, valsts atbalsta pamatotība, pārvaldības kvalitāte, kā arī valdes un padomes locekļu atlases procedūras AS "Rīgas siltums" un AS "Latvenergo".
Komisijai būs jānoskaidro, vai pastāv sistemātiskas nepilnības, kas veicina sadārdzinājumu un apdraud enerģētisko drošību nākotnē, teikts lēmumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi.
Šovasar tika kritizēti "Rīgas siltuma" plāni rudenī celt siltuma tarifus.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par megavatstundu (MWh) paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par MWh. Taču pēc tarifa pārvērtēšanas "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1. oktobra pieauga par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
Lai nodrošinātu caurspīdīgu un ekonomiski pamatotu siltumenerģijas cenu Rīgas iedzīvotājiem, "Jaunās vienotības" Saeimas frakcija sagatavojusi Enerģētikas likuma grozījumu projektu, kas paredz ieviest regulētu tarifu neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem Rīgā.
Likumprojekts tapis, reaģējot uz situāciju Rīgas siltumenerģijas tirgū, kur atsevišķos periodos, kad nav konkurences, siltumenerģijas cenas ir būtiski paaugstinājušās, ļaujot atsevišķiem uzņēmumiem gūt lielu peļņu.
Jaunais regulējums noteiks, ka neatkarīgais siltumenerģijas ražotājs, kas pārdod vairāk nekā divu miljonu megavatstundu siltumenerģiju lielam siltumapgādes sistēmas operatoram, piemēram, AS "Rīgas siltums", nedrīkstēs pārdot to par cenu, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteikto tarifu.
Ja līdz 2026. gada 31. augustam uzņēmumam nebūs noteikts tarifs, tas zaudēs tiesības piedalīties siltumenerģijas iepirkumos, līdz tarifs tiks apstiprināts. Tarifu izstrādi un apstiprināšanu nodrošinās SPRK.
2024. gadā neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju, kas piegādā enerģiju AS "Rīgas siltums", peļņas rādītāji sasniedza ievērojamus līmeņus - vairākiem uzņēmumiem rentabilitāte pārsniedza 15%, atsevišķiem ražotājiem sasniedzot gandrīz 30%, skaidroja frakcijā.