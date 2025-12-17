Kas kopīgs Lynk & Co modeļiem 02 un 08
Šoreiz TV Autoziņās salīdzinām divus it kā nesalīdzināmus Lynk & Co modeļus - elektromobili 02 un lādējāmā hibrīda 08. 02 kļuva par pirmo Lynk elektromobili Eiropas tirgū, un tas simboliski sekoja hibrīdautomobilim 01. Lynk & Co 08 turpretim ir tehniski identisks Volvo XC40.
Lynk & Co 02 ir 272 ZS elektromotors, 66 kWh baterija un līdz pat 445 km sniedzamība. 08 summārā jauda ir 345 ZS, kas nonāk priekšējos riteņos. 40 kWh gaitas baterija dod gandrīz 200 km elektrisko sniedzamību.
Ja zem elektromobiļa priekšējā vāka atrodams neliels "frunk", 08 tāda nav, jo vajadzīga vieta iekšdedzes motoram. 02 ir visai pieticīgs bagāžnieks, kamēr 08 aizmugurē atrodama apjomīga koferu telpa. Lynk & Co modeļus šķir ne tikai izmēri, bet arī klase - vai pat divas. Ja 02, ko Ķīnā pazīst kā Z20 dizains līdzinās Zeekr automašīnām, tad 08 autori acīmredzami smēlušies iedvesmu pavisam citur.
Salonā 02 ir pāris kopīgas lietas ar 08. Transmisija ar kloķi zem stūres, durvis, kas atveras ar podziņu u.c. Lynk & Co 02 ir salīdzinoši vienkāršs, taču ar atraktīvām detaļām, lai nebūtu garlaicīgi ne braukt, ne sēdēt sastrēgumā. Ja sastrēgums nekust ne no vietas, ar 02 var uzspēlēt kādu datorspēli. Virtuālās mašīnas stūrēšanai gan nez kāpēc jāizmanto pedāļi.
Lielais centrālais ekrāns ir tāds pats kā 08, bet ir arī jocīgas lietas, piemēram, bezvadu lādētājs kā kabatiņa, un neparasts atlokāms vāks viduskonsolē. Tas kas nedaudz pietrūkst, ir vairāk vietas aizmugurē. Kā nu 02 netrūkst - dinamikas. Paātrinājums ir 5,5 sekundes līdz simtam! Ja pat mitrā un aukstā laikā tas var nobraukt 400 km ar vienu uzlādi, nav slikti par tādu cenu. Ja Lynk & Co 02 jāsēžas uz leju, tad 08 - uz augšu. Tas tomēr ir krosovers! Tikai sākumā galvenās lietas izskatās tāpat kā 02. Stūre līdzīga un panelis arī, bet, kad paskatās apkārt uz krēsliem u.c., sāc saprast, ka tas ir pilnīgi citas proves automobilis. Sevišķi, ja tā ir komplektācija More kā šeit. Tad 08 parādās tumšzila ādas apdare un smalkas interjera detaļas.
Lynk & Co 08 kā lādējamam hibrīdam ir reta priekšrocība - ātrās uzlādes funkcija. Spraudņa tipa hibrīdiem tāda pagaidām sastopama reti un jāizlīdzas ar maiņstrāvas Type 2 štepseli. Ja 02 Mūsa Motorā var dabūt jau sākot ar 32 000 eiro, tad 08 Core modelis pieejams sākot ar 44 000. Ja lielākais Lynk krosovers pagaidām sper pirmos soļus Latvijas tirgū, tad 02 pārdoti vismaz 90 gabali. 08 ir izdevīgs uzņēmumiem, jo CO2 izmeši ir tikai 23 g uz km, tātad UVTN ir mazs.