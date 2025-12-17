Rīgas Biznesa skolas studenti prezentē idejas Saldus novada attīstībai
Rīgas Biznesa skolas programmas “Saldus Spark” noslēguma prezentācijās studenti piedāvāja ilgtspējīgus risinājumus Saldus novada jauniešu aizplūšanas un uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanai, uzsverot mentorēšanu, pre-inkubatorus un pašvaldības atbalstu. Augstāko novērtējumu saņēma projekti “Pitch Booth”, “Soldus” un “Saldus Cross Over”.
Piektdien, 12. decembrī, Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības, sabiedrības un nevalstisko organizāciju sadarbības jomā Kristīna Maslovska, deputāts Ivars Skrebelis un projektu vadītāja Marita Melvere piedalījās Rīgas Biznesa skolas programmas “Saldus Spark” noslēguma prezentācijās.
Programmas ietvaros Rīgas Biznesa skolas pirmā kursa studenti prezentēja četros mēnešos izstrādātas biznesa idejas, iedvesmojoties no Saldus novada vajadzībām un attīstības iespējām. Studenti strādāja ciešā sadarbībā ar 14 mentoriem – gan no Saldus novada, gan dažādām nozarēm.
Programma tika uzsākta ar saliedēšanās nometni Saldū augusta beigās un noslēdzās ar gala prezentācijām, kas tika prezentētas Saldus novada domes un pašvaldības pārstāvjiem.
Savās prezentācijās studenti aktualizēja vienu no būtiskākajiem Saldus novada izaicinājumiem – jauniešu un talantu aizplūšanu. Tika uzsvērts, ka novadā trūkst uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras, mentoru un praktisku iespēju, kā arī jauniešiem nereti pietrūkst ticības, ka uzņēmējdarbība var būt reāls nākotnes ceļš tieši Saldū.
Studenti piedāvāja ilgtspējīgus risinājumus, kas balstīti uz spēcīgas uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu, tostarp:
- mentorēšanu un iedvesmu no pieredzējušiem uzņēmējiem,
- praktisku pieredzi pre-inkubatoros, darbnīcās un tehnoloģiju (tostarp mākslīgā intelekta) projektos,
- inovāciju telpas un digitālas platformas ideju attīstībai,
- kopienas veidošanu caur pasākumiem, hakatoniem un sadarbības iniciatīvām,
- aktīvu pašvaldības lomu, nodrošinot telpas, infrastruktūru un atbalstu.
Saldus novada pašvaldības speciālās balvas saņēma trīs projekti ar visaugstāko žūrijas novērtējumu – “Pitch Booth”, “Soldus” un “Saldus Cross Over”.
Pasākums apliecināja studentu uzņēmējspējas, radošumu un spēju piedāvāt praktiskus un ilgtspējīgus risinājumus, kas var sniegt nozīmīgu ieguldījumu Saldus novada attīstībā.