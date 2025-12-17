Zviedrijā notikusi "Peer review" projekta dalībnieku tikšanās
Malmē notikušajā “Pilsētu atbalsts/Peer review” pasākumā vairāk nekā 45 pārstāvji no 19 valstīm analizēja četru pašvaldību attīstības programmas, lai uzlabotu ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģijas. Dienvidkurzemes komanda guva praktiskas idejas, labās prakses un starptautiskus kontaktus, kas palīdzēs stiprināt uzņēmējdarbību, uzraudzības mehānismus un līdzsvarot vides aizsardzību ar piekrastes tūrisma un zvejniecības attīstību.
Projektu konkursa “Pilsētu atbalsts” jeb “Peer review” pamatmērķis ir palīdzēt pilsētām uzlabot ilgtspējīgu pilsētu attīstības stratēģiju izstrādi un ieviešanu Latvijas pašvaldību kontekstā izvērtētas attīstības programmas, izmantojot citu pilsētu pieredzi. Katra projekta kulminācija ir "Pilsētu atbalsta" pasākums, kurā projekta dalībpilsētas satiekas, lai pārrunātu vienojošos izaicinājumus un problēmas un dalītos ar labo praksi.
No Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektā piedalījās komanda no Attīstības un uzņēmējdarbības daļas – daļas vadītāja Una Ržepicka, Uzņēmējdarbības un vides nodaļas vadītāja Ilva Jurkeviča, vecākā komercdarbības speciāliste Egita Bublauska, projektu vadītāja Madara Blūma.
Pilsētu atbalsta 8. aktivitāte norisinājās Malmē (Zviedrijā) laikā 2025.gada 09.-12.decembrim, pulcējot vairāk kā 45 pārstāvjus no 19 valstīm ar dažādām lomām: četras valstu pašvaldības ar izaicinājumiem – Latvija (Dienvidkurzeme), Zviedrija (Malme), Beļģija (Šarbeka) un Itālija (Peskara) un dažādu valstu eksperti ar risinājumiem; ekspertu komanda, kas vadīja procesus, URBACT kontaktpunktu pārstāvji un Zviedrijas pašvaldību un ministrijas pārstāvji.
Projekta klātienes aktivitāte bija organizēts divu dienu garumā. Aktivitātes ievadā visi dalībnieki iepazīstinās ar uzņemošo pašvaldību un viņu aktivitātēm, notika diskusija par ilgtspējīgas pilsētu attīstības (IUP) stratēģiju īstenošanu Zviedrijā: “Izpratne par ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģiju īstenošanu Zviedrijā.”
Projekta klātienē analizēja četru pašvaldību attīstības programmas. Savā pieredzē dalījās eksperti no Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Čehijas, Vācijas, Rumānijas u.c. Katras pašvaldības attīstītības programmā tika izdalītas trīs vājās puses, ar kurām divu dienu garumā pašvaldības darba grupa kopā ar ekspertiem no Itālijas, Grieķijas, Spānijas un Portugāles analizēja problēmas cēloņus un noteica veicamās darbības situācijas uzlabošanai tuvākajiem 6 mēnešiem.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības darba kontekstā skatīja “Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.– 2027. gadam”, no kuras izvirzīja 3 jautājumus jeb izaicinājumus:
1. Kā pašvaldība var izveidot ilgtspējīgus un efektīvus sadarbības mehānismus ar uzņēmējiem, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību, piesaistītu jaunas investīcijas un stiprinātu vietējo ekonomiku. 2. Kā pašvaldība var izstrādāt un ieviest efektīvas uzraudzības sistēmas, kas ne tikai seko līdzi attīstības programmas progresam, bet arī aktīvi iesaista vietējās ieinteresētās personas (piemēram, uzņēmējus, zivsaimniecības nozari un mājražotājus), lai nodrošinātu pārredzamību, mācīšanos un spēcīgāku kopienas līdzdalību. 3. Kā pašvaldība var līdzsvarot vides aizsardzību ar piekrastes tūrisma un zvejniecības nozares attīstību, vienlaikus radot pievilcīgus un autentiskus piedāvājumus ārvalstu apmeklētājiem.
Rezultātā ieguva reālas idejas un labās prakses piemērus, kā uzlabot Dienvidkurzemes novada pašvaldības attīstības plānu un sasniegt izvirzītos mērķus. Būtisks ieguvums ir iegūtie starptautiskie kontakti, kurus perspektīvā iespējams izmantot citu pieredzes apmaiņas projektu realizācijā. Aktivitātes laikā iegūta arī pozitīva pieredze pasākumu plānošanā un organizēšanā, kuru iespējams pārnest organizējot pasākumus pašvaldībā.