Snovborda aprīkojums iesācējam: kā ģērbties, ko likt somā
Vai plāno izmēģināt savus spēkus snovbordā? Lieliski! Izlasi šo rakstu un uzzini, kāds snovborda aprīkojums Tev nepieciešams, lai viss raiti!
Tā plānošana vienmēr ir aizraujošs notikums, bet vienlaikus var šķist arī nedaudz satraukt, it sevišķi ņemot vērā to, cik svarīga ir mūsu pirmā pieredze. Nepareizi izvēlēts apģērbs, snovborda dēlis vai cits ekipējums pierunā, lai mēs vairs nenodarbotos ar sportu, kas mūs sākumā bija ieinteresējis.
Šajā ceļvedī atradīsi visu aktuālāko - par to, kā izvēlēties ekipējumu, kā ģērbties, lai apģērbs silda, bet nepārkarstu. Izbaudi snovbordu droši un komfortiski!
Snovborda dēli un cits ekipējums: kas jāizvēlas iesācējam?
Pareizā snovborda izvēle ir būtiska svarīga iesācējam. Snovborda dēli, kas atbilst mūsu svaram, augumam un prasmju līmenim, ir vieglāk manevrējams, nodrošina līdzsvaru, tādējādi arī drošību. Turpretī, pārāk gars vai pieredzējušiem braucējiem paredzēts dēlis var izraisīt nevēlamu ātrumu, grūtības apstāties vai malu sasniegšanu, kas viss kopumā palielina kritienu risku. Protams, ja esi iesācējs un redzi, cik daudz veidu snovborda dēļu ir pieejami, vari apmulst: kuru lai es izvēlos?
Iesācējam būtu jādod priekšroka mīkstākam dēlim, kas nodrošina vieglāku pagriezienu veikšanu. Iesācējam vajadzētu meklēt visiem kalniem piemērotus vai freestyle snovborda dēļus ar mīkstu vai vidēju elastību, plakanu vai izliektu profilu (piemēram, Rocker veida dēlis), kas atvieglo pagriezienu uzsākšanu un palīdz veidot pašapziņas un kontroles prasmes. Būtu jāpiebilst, ka universālie snovborda dēļi nepadarīs Tevi par ekspertu uzreiz, taču tie noteikti padarīs mācīšanos vieglāku, drošāku un patīkamāku.
Izvēlot snovborda dēļus bērniem, principi ir līdzīgi, tomēr prioritātes nedaudz atšķiras. Gan pieaugušie, gan bērni mācās ātrāk uz mīkstākiem, vieglāk vadāmiem dēļiem. Pat nedaudz pārāk cieti dēļi bērnam būs neizmantojami, bet pieaugušajiem derēs plašāks diapazons. Turklāt pārāk gari vai smagi dēļi var radīt daudz lielākas līdzsvara problēmas bērnam nekā pieaugušajam. Tieši tāpēc e-veikali piedāvā iespēju uzreiz izvēlēties pēc bērna auguma diapazona: https://www.decathlon.lv/10006-bernu-snovborda-deli.
Pāris ieteikumi, kā ģērbties snovbordam
Ja kopumā izbaudi ziemu vai tai piemērotus sporta veidus, droši vien esi dzirdējis par sļāņiem. Šis attiecās arī uz snovbordu. Kā vienmēr, ieteicams valkāt trīs slāņu apģērbu: jums nepieciešams pamatapģērbs, kas novada mitrumu, silts vidējais slānis siltuma saglabāšanai un ūdensnecaurlaidīgs/vējaizturīgs ārējais slānis aizsardzībai. Apakšveļas slānim izvēlies no sintētiskas vai merino vilnas, taču izvairies no kokvilnas, jo tā uzsūc mitrumu un radīs aukstuma sajūtu. Pārklāj pamata slāni ar flīsa, dūnu vai vilnas jaku - šie materiāli uztur siltumu. Beigās kā ārējo slāni velc ūdensizturīgas un vējaizturīgas slēpošanas vai snovborda bikses un jaku, lai pasargātu sevi no laika apstākļu ietekmes.
Izvēloties snovborda zābakus, dod priekšroku mīkstākiem zābakiem. Mīkstāki snovborda zābaki dabiskāk pielāgojas kājas kustībām. Tā kā iesācēji brauc lēni un veic mazākas, svārstīgas kustības, šī elastība palīdz dēlim reaģēt vienmērīgi.
Runājot par snovborda ekipējumu, ir vērts iemest aci DECATHLON e-veikalā, kur vari visu ērti atrast vienuviet: https://www.decathlon.lv/9385-snovborda-ekipejums. Šajā vietnē ir vieglāk atrast pielāgotu ekipējumu. Taču tāpat pāris lietas būtu jāņem vērā: kas ir svarīgākais, kādas ir prioritātes? Ņem līdzi vienu pāri siltu, garu, vilnas vai sintētisku zeķu. Tiesa, zeķēm nebūtu jābūt pārām siltām. Ļoti bieza auduma zeķes var padarīt zābakus pārāk ciešus un traucēt asinsriti, padarot nepatīkamu vēsuma sajūtu kājās. Neaizmisrti arī par ūdensizturīgiem cimdiem vai dūraiņiem. Te divas galvenās izvēles ir sintētiskais materiāls vai āda, kas ir dabīgi ūdensizturīga. Lai tā izturētu kalnu apstākļus, to bieži pārklāj ar vasku vai taukiem. Arī aizsargbrilles nodrošina daudzspusīgu aizsardzību, tostarp arī pret sauli. Tā kā sniegs atspoguļo sauli, uzklāj saules aizsargkrēmu uz jebkuras atklātas ādas, pat apmākušās dienās.