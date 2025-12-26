Šoka terapija "Nokia": uzņēmums iedala darbiniekus labajos un sliktajos
Somijas tehnoloģiju koncerns Nokia ir ieviesis jaunu darbinieku novērtēšanas sistēmu, kas uzņēmuma iekšienē izraisījusi plašu neapmierinātību.
Laikraksts "Helsingin Sanomat" (HS) raksta, ka darbinieki ir šokēti par sistēmu, kas liek vadītājiem sadalīt padotos pēc iepriekš noteiktas skalas "labajos", "vidējos" un "sliktajos".
Saskaņā ar HS datiem katram vadītājam ir pienākums vismaz piecus procentus savas komandas noteikt kā darbiniekus ar "būtisku attīstības nepieciešamību". Vēl piektā daļa padoto tiek klasificēti kā "attīstība nepieciešama". Atbilstoši jaunajai novērtēšanas sistēmai šāda klasifikācija jāveic visās uzņēmuma struktūrvienībās, tostarp arī starp tiem darbiniekiem, kuru darba rezultāti bijuši ļoti labi.
Darbinieku pārstāvji norāda, ka runa ir par netaisnīgu un diskriminējošu praksi. "Darbinieki visā Eiropā ir sašutuši, jo šī efektivitātes novērtēšanas metode ir diskriminējoša un netaisnīga," HS sacīja "Nokia" darbinieku pārstāvis Juris Nummikoskis.
"Nokia" ģenerāldirektors Džastins Hotards atteicās šo jautājumu komentēt laikrakstam. Tomēr uzņēmums nosūtīja paziņojumu, kurā apstiprināja, ka darbinieku snieguma novērtēšana neesot balstīta uz piespiedu sadales sistēmu. Vienlaikus darbinieku pārstāvji šo apgalvojumu apšauba, atsaucoties uz sistēmu, kas tiek piemērota praksē.
Pēdējos gados "Nokia" arvien vairāk koncentrējas uz telekomunikāciju biznesu. Pagājušā gada novembrī uzņēmums prezentēja jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir kļūt par tirgus līderi mākslīgā intelekta revolūcijas vilnī. Pēc "Nokia" aplēsēm straujā MI attīstība būtiski palielinās datu pārraides apjomus, jo īpaši pieprasījumu pēc datu pārraides datu centros.
Tāpat novembrī "Nokia" paziņoja par atsevišķas struktūrvienības izveidi, kas orientēta uz aizsardzības nozari, – "Nokia Defense". Tās mērķis ir paātrināt aizsardzības risinājumu izstrādi, balstoties uz maģistrālo tīklu un mobilās infrastruktūras tehnoloģijām ASV, Somijā un citās sabiedrotajās valstīs.
Tomēr jaunā darbinieku novērtēšanas sistēma met ēnu uz uzņēmuma stratēģiskajām ambīcijām, atklājot spriedzi starp vadību un personālu laikā, kad "Nokia" cenšas no jauna sevi pozicionēt strauji mainīgajā tehnoloģiju pasaulē.