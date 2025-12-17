Rīt TV un interneta tiešraidē paziņos Latvijas Gada auto 2026 uzvarētājus, atklāti finālisti auto nominācijās
Rīt TV un interneta tiešraidē paziņos "Latvijas Gada auto 2026" uzvarētājus, atklāti finālistu auto nominācijās18. decembrī svinīgā apbalvošanas ceremonijā tiks paziņots konkursa "Latvijas Gada auto 2026" galvenā titula ieguvējs un uzvarētāji 11 papildu nominācijās. Apbalvošanas ceremonija sāksies pulksten 19.00 un tai varēs sekot līdzi televīzijas un interneta tiešraidē.
Latvijas Gada auto 2026 apbalvošanas ceremoniju pārraidīs gan TV4 bezmaksas televīzijas apraidē visā Latvijā, gan TV kanālā Sportacentrs.com, gan arī internetā - portālos Jauns.lv, Delfi un iAuto. Konkursa noslēgums jau vairākus gadus notiek kultūras centrā "Ulbrokas Pērle". Šogad apbalvošanu vadīs auto žurnālists un Latvijas Gada auto 2026 žūrijas priekšsēdētājs Normunds Avotiņš, savukārt ar muzikālu priekšnesumu uzstāsies Samanta Tīna.
Šonedēļ paziņoti TOP 3 automobiļi, kuri pretendē uz uzvaru katrā no šādām 11 nominācijām:
1. Latvijas Gada auto Inovācijas balva 2026:
• Cupra Terramar
• Fiat Grande Panda
• Xpeng G9
2. Gada Modernizācijas auto 2026:
• Kia Sportage
• Lynk & Co 01
• Toyota Corolla Cross
3. Gada Mazais auto 2026:
• Hyundai Inster
• MG 3
• Renault 5
4. Latvijas Gada auto Dizaina balva 2026:
• Audi A6
• Cupra Tavascan
• Renault 5
5. Gada Ģimenes auto 2026:
• Dacia Bigster
• Peugeot 5008
• Volkswagen Tayron
6. Gada Sportiskākais auto 2026:
• Audi A5
• Audi A6 e-tron
• Renault 5
7. Gada Bezceļu auto 2026:
• Dacia Bigster
• Subaru Forester
• Toyota Land Cruiser
8. Gada Elektroauto 2026:
• Hyundai Inster
• Kia EV3
• Renault 5
9. Pilsētas apvidus auto 2026:
• Cupra Terramar
• Dacia Bigster
• Škoda Elroq
• Volkswagen Tayron
10. Gada Premium auto 2026:
• Audi A6
• Hyundai loniq 9
• Xpeng G9
11. Latvijas Gada auto Tautas simpātija 2026:
• Audi A5
• Audi A6
• Audi Q5
• Cupra Terramar
• Renault 5
• Toyota Land Cruiser
• Volkswagen Tayron
Uz prestižo konkursa Latvijas Gada auto 2026 galveno titulu auto eksperti izvirzīja 7 automobiļus:
• Cupra Terramar
• Dacia Bigster
• Hyundai Inster
• Kia EV3
• Renault 5
• Škoda Elroq
• Volkswagen Tayron
Šogad konkursā Latvijas Gada auto 2026 ir pieteikti 33 dalībnieki: Alfa Romeo Junior, Audi A5 e-hybrid, Audi A6, Audi A6 Sportback e-tron, Audi Q5, Citroen C3 Aircross, Cupra Tavascan, Cupra Terramar, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Great Wall Motor WEY 03, Hyundai Inster, Hyundai loniq 9, Kia EV3, Kia EV4, Kia Sportage, Lynk & Co 01, MG 3, MG HS, MG ZS, Opel Grandland, Opel Frontera, Peugeot 5008, Renault 4, Renault 5, Subaru Forester, Škoda Elroq, Toyota Corolla Cross, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Tayron, Volkswagen Transporter, Voyah Courage un Xpeng G9.
Pērn tautas balsojumā uzvarēja Audi Q7, bet par Latvijas Gada auto 2025 kļuva Škoda Kodiaq.
