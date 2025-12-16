Drīzumā pirkumu "18+" vienā no lielākajiem pārtikas preču veikaliem Latvijā varēs apstiprināt bez kasiera
Pircēja vecuma pārbaude pašapkalpošanās kasē — nevis ar pārdevēja palīdzību, bet izmantojot Smart-ID. Šādu jauninājumu kaimiņvalstīs — Lietuvā un Igaunijā — jau ir ieviesis mazumtirgotājs "Rimi" un sola, ka nākamajā gadā tas parādīsies arī Latvijā. Citi tirdzniecības tīkli pagaidām ieņem nogaidošu pozīciju.
Pašlaik, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumiem, pircējam nākas gaidīt veikala darbinieku. Jaunais risinājums piedāvā alternatīvu — apstiprināt vecumu patstāvīgi digitālā veidā. Kases ekrānā būs iespējams izvēlēties: izsaukt darbinieku vai noskenēt QR kodu, kas novirzīs uz lietotni Smart-ID. Šāda prakse kopš decembra sākuma ir ieviesta "Rimi" veikalos Lietuvā un Igaunijā, ziņo TV3 Ziņas.
"Latvijā mēs šo procesu ieviesīsim nedaudz vēlāk — tas saistīts ar sertifikāciju un dokumentāciju kases sistēmās, kas prasa vairāk laika. Jebkuras izmaiņas kases sistēmā ir jāsaskaņo gan ar auditoriem, gan ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), tāpēc Latvijā šis process diemžēl norit lēnāk. Lietuvā un Igaunijā viss ir daudz vienkāršāk," saka "Rimi Latvija" komunikācijas vadītāja Inga Bite.
Tikmēr "Maxima Latvija" uzsver, ka jebkura jauna sistēma vispirms tiek izvērtēta no drošības, izmaksu un klientu pieredzes viedokļa. "Mēs regulāri, protams, izvērtējam risinājumus, kas varētu būt efektīvāki, taču, ja redzam, ka pašreizējā pieeja darbojas, rodas jautājums — vai ir vērts ieviest tehnoloģiju, kas, iespējams, nav tik efektīva un palielina mūsu operatīvās izmaksas. Tas ir ļoti svarīgi, jo mūsu gadījumā mēs samazinām savas izmaksas, bet šīs investīcijas novirzām atpakaļ — precēm ar zemām cenām," stāsta "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.