RNP skaidro: akciju kotēšana biržā ir labākais ceļš rīdzinieku interesēs
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) redz uzņēmuma akciju kotēšanu biržā kā izdevīgāko risinājumu gan rīdziniekiem, gan pašvaldībai, gan Latvijas ekonomikai, saka RNP valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.
Viņš norāda, ka pēdējos gados RNP mērķtiecīgi strādājis pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas – attīstīts klientu serviss, paplašināta digitālā un klātienes saziņa, kā arī panākts būtisks izrāviens daudzdzīvokļu namu renovācijā, palīdzot rīdziniekiem kļūt par māju atjaunošanas līderiem.
Ozoliņš skaidro, ka likumdošanas izmaiņu dēļ pašvaldības līdzdalība uzņēmumā nākotnē būs jāpārtrauc, tādēļ šobrīd ir svarīgi izvēlēties tādu turpmāko attīstības modeli, kas dotu maksimālu labumu sabiedrībai. “Mūsu skatījumā vislielākos ieguvumus nodrošinātu RNP akciju kotēšana biržā,” viņš uzsver.
Pēc Ozoliņa teiktā, uzņēmuma nonākšana viena īpašnieka rokās nebūtu ne labākais, ne efektīvākais risinājums. “Akciju kotēšana biržā ir atklāts un regulēts process, kur uzņēmuma vērtību nosaka tirgus, nevis aizkulišu vienošanās,” norāda RNP vadītājs.
Viņš skaidro, ka biržā kotētas akcijas varētu iegādāties ikviens – gan privātpersonas, gan Latvijas un ārvalstu investori, tostarp arī RNP klienti. Tas ļautu iedzīvotājiem kļūt par uzņēmuma līdzīpašniekiem un iesaistīties tā pārvaldībā.
Ozoliņš piebilst, ka saskaņā ar pašlaik piedāvāto scenāriju Rīgas dome saglabātu 49% akciju, bet atlikušo līdzdalību pakāpeniski, trīs gadu laikā, atsavinātu biržā.
Viņš atgādina, ka diskusijas par RNP iespējamo kotēšanu biržā notiek jau kopš 2023. gada, taču šogad tās kļuvušas intensīvākas pēc Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likuma stāšanās spēkā. Likums paredz, ka pēc 2025. gada 31. decembra pašvaldībai vairs nebūs pienākuma nodrošināt namu apsaimniekošanu ēkās, kur pārvaldīšanas tiesības nav pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki.
“No 2026. gada pašvaldībai vairs nebūs pamata aktīvi darboties apsaimniekošanas tirgū, kur jau pastāv plaša konkurence,” norāda Ozoliņš, piebilstot, ka to nosaka arī konkurences neitralitātes princips.
RNP vadītājs uzsver, ka neatkarīgi eksperti, izvērtējot dažādus scenārijus, secinājuši – akciju kotēšana biržā ir visizdevīgākais risinājums gan klientiem un rīdziniekiem, gan pašvaldībai, vienlaikus sniedzot ieguvumus arī Latvijas kapitāla tirgum.
Ozoliņš arī atsaucas uz pētījumu kompānijas “Norstat” aptauju, kurā 62% iedzīvotāju atbalsta valsts un pašvaldību uzņēmumu kotēšanu biržā. “Tas liecina, ka sabiedrība ir gatava pārmaiņām, ja tās notiek caurspīdīgi un sabiedrības interesēs,” saka RNP valdes priekšsēdētājs.
Kā ziņots, Rīgas domē sagatavots lēmumprojekts, kas paredz pārdot pašvaldībai piederošo RNP.
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības akciju pārdošanu vērtspapīru publiskajā piedāvājumā, RNP plānots reorganizēt, pārveidojot to par akciju sabiedrību.
Saskaņā ar minēto lēmumprojektu, sākotnēji plānots pārdot RNP akciju kontrolpaketi, izsakot publisko piedāvājumu attiecībā uz 51% uzņēmuma akciju un iekļaujot vairākuma akcijas Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū un sākot to tirdzniecību Baltijas oficiālajā sarakstā.
Pēc tam, kad būs pārdotas vairākuma akcijas, plānots pārdot atlikušās kapitāla daļas.