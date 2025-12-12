Kleinbergs aicina nevilkt garumā lēmumu par “Rīgas namu pārvaldnieka” nākotni
Rīgas dome nevar vilcināties ar lēmuma pieņemšanu par "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) iespējamo pārdošanu, sprieda Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Politiķis uzskata, ka lēmumprojektu var apturēt brīdī, kad tas tiek virzīts izskatīšanai komitejas vai domes sēdē. Pašlaik tas neesot ticis apspriests ne koalīcijā, ne frakciju padomē. Līdz ar to pašlaik noteikti nekas neesot apturēts, jo nekas neesot ticis nekur virzīts.
Pašvaldībai ir jāizvērtē līdzdalība katrā kapitālsabiedrībā. Līdz ar to tiek vērtēts vai saglabāt līdzdalību RNP. Kleinbergs atzīmēja, ka ir pieņemts likums par privatizācijas pabeigšanu, tirgū ir daudz dzīvojamo māju apsamniekošanas uzņēmumu, līdz ar to esot loģiski lemt, vai pašvaldībai līdzdalība RNP ir jāsaglabā vai nē.
Pašlaik koalīcijas partneri iepazīstināti ar trim iespējamiem variantiem, kā pārdot RNP. Tāpat uzņēmums tika lūgts runāt ar visām domes frakcijām, tostarp ar opozīciju, bet paralēli uzdots pilsētas izpilddirektoram sagatavot iespējamo lēmumprojektu. Šo lēmumprojektu bija plānots pārrunāt ar koalīcijas partneriem, lai vienotos par tā virzīšanu vai nevirzīšanu skatīšanai domē, labošanu vai cita varianta izvērtēšanu.
Kleinbergs uzskata, ka lēmums par iespējamo RNP nākotni ir jāpieņem pietiekami ātri, jo šāda lēmuma kavēšanās mulsina cilvēkus, kuri izmanto pakalpojumu.
Rīgas mērs uzsvēra, ka nākamnedēļ tiksies gan ar Nacionālo apvienību, gan citām frakcijām, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar līdzdalības saglabāšanu RNP. Viņaprāt, brīvā tirgus situācijā skaidrībai par uzņēmuma nākotni jābūt pēc iespējas ātrāk.
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības akciju pārdošanu vērtspapīru publiskajā piedāvājumā, RNP plānots reorganizēt, pārveidojot to par akciju sabiedrību.
Saskaņā ar minēto lēmumprojektu, sākotnēji plānots pārdot RNP akciju kontrolpaketi, izsakot publisko piedāvājumu attiecībā uz 51% uzņēmuma akciju un iekļaujot vairākuma akcijas Baltijas regulētajā vērtspapīru tirgū un sākot to tirdzniecību Baltijas oficiālajā sarakstā.
Pēc tam, kad būs pārdotas vairākuma akcijas, plānots pārdot atlikušās kapitāla daļas.
Rīgas mēra pienākumu izpildītājs, vicemērs Edvards Ratnieks (NA) piektdien paziņoja, ka aptur lēmumprojekta virzīšanu. Viņš aicināja nesasteigt šādu rīdziniekiem būtisku lēmumu un uzdevis turpināt rūpīgi izvērtēt arī citus scenārijus.
Rīgas vicemērs norādīja, ka RNP algotie eksperti izstrādājuši trīs iespējamos scenārijus, taču tie domē nav līdz galam izvērtēti.
Viens scenārijs paredz uzņēmuma pārdošanu "vienā gabalā", otrs - pārveidot uzņēmumu par akciju sabiedrību, kotēt uzņēmuma akcijas biržā, pārdodot 51% akciju sākumā un tad pēc trim gadiem pārdot atlikušās akcijas. Savukārt trešais scenārijs paredz sadalīt uzņēmumu daļās ar mazāku pārvaldību un pārdot to pa daļām.
Namu apsaimniekošanas uzņēmums RNP patlaban pilnībā pieder Rīgas domei. Tā apgrozījums 2024. gadā bija 80,569 miljoni eiro, kas ir par 8,55% vairāk nekā 2023. gadā, un uzņēmums nopelnīja deviņus miljonus eiro. RNP strādā aptuveni 2000 cilvēku, uzņēmums pārvalda ap 3500 ēku.